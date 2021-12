Ottantenne ritrovato nei boschi dopo una notte trascorsa all’addiaccio

Brutta disavventura quella occorsa a un ottantenne "trifolao" residente a Vezza d’Alba. Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 dicembre, l’uomo, classe 1941, era uscito di casa insieme alla sua cagnetta, diretto in una zona boschiva nella vicina regione Montebello. Arrivata la sera non aveva però fatto ritorno a casa. Scattato l’allarme, sulle sue tracce si sono messi familiari e conoscenti, cui si sono poi affiancati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba. Il sopraggiungere del buio e la nebbia della sera non hanno però consentito di ritrovare l’uomo che, scivolato, non era più riuscito ad alzarsi da un bosco a poca distanza da casa.



L’uomo ha quindi passato la notte all’addiaccio. Solo questa mattina, col ritrovamento della sua automobile a poca distanza dalla sua abitazione, è stato possibile rinvenire il trifolao, che nonostante le ore trascorse al freddo si è presentato ai soccorritori in condizioni tutto sommato buone. E’ stato quindi trasportato all’ospedale di Verduno per accertamenti.