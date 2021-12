Più che raddoppiati i casi Covid a Ceresole d'Alba

Il Comune di Ceresole d'Alba ha reso noto come, al momento risultino 40 casi di infezione da Covid 19. Una crescita che, nella sola giornata di ieri, ha visto più che raddoppiare i casi di positività.

"Al momento, fortunatamente, non si riscontrano situazioni critiche nello stato di salute degli interessati che, anche grazie ai vaccini, in molti casi presentano sintomi lievi. - spiegano dal Comune - In vista della prossima festa di Capodanno si invita la cittadinanza ad adottare tutte le possibili precauzioni per evitare la diffusione del contagio.

In generale si invita la cittadinanza ad evitare di ospitare troppe persone in ambienti chiusi, inoltre è importante che i comportamenti individuali siano adeguati: massima attenzione, prudenza, mascherine, igiene e distanziamento sono indispensabili per evitare le occasioni di contagio.

Se possibile meglio effettuare un tampone pr ima di partecipare alle feste per avere una maggiore sicurezza per sè e per gli altri.