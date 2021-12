Intervento dei vigili del fuoco, nella mattinata di oggi (martedì 28 dicembre), a Cuneo.

Coinvolto un appartamento in via 28 Aprile, la cui occupante - una signora di origine straniera - si rifiutava di aprire la porta. I soccorsi sono intervenuti per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Sul posto anche l'emergenza sanitaria e i carabinieri.