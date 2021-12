Gli scacchi protagonisti nelle scuole elementari e medie

Il gioco degli scacchi, anche nel nostro paese, inizia finalmente ad assumere un ruolo di rilievo all’interno dei programmi curricolari ed extracurriculari delle scuole elementari e medie, dove sta si moltiplicando l’offerta di corsi.

In alcuni paesi, come la Russia, gli scacchi da oltre 40 anni hanno un ruolo importante e sono regolarmente insegnati nelle scuole. In Spagna nel 2015 il parlamento ha approvato l’introduzione degli scacchi come materia obbligatoria nelle scuole.

Il Parlamento europeo, il 15 marzo 2012, aveva emanato un’apposita dichiarazione per sancire l’importanza del gioco degli scacchi a fini formativi e per incoraggiare il suo inserimento nei programmi delle scuole.

Da allora in Italia poco è stato fatto, anche per la difficoltà a reperire istruttori qualificati, in grado di conoscere bene la materia, fornendo allo stesso tempo la disponibilità a insegnare invece che concentrarsi sullo studio del gioco indispensabile per raggiungere livelli di eccellenza agonistica.

La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) ha cercato di fare il possibile ma le risorse assegnate dalla politica sono sempre state molto contenute rispetto a quanto sarebbe stato necessario per promuovere il gioco in modo adeguato.

Eppure da secoli gli scacchi sono riconosciuti come lo sport della mente per eccellenza. Sono allo stesso tempo un gioco, una scienza, un'arte e un linguaggio universale in grado di unire il mondo e le generazioni.

La valenza pedagogica degli scacchi è riconosciuta al fine di sviluppare il ragionamento logico, le capacità di calcolo e quelle strategiche, fino alla valenza legata alla sportività e alla meritocrazia.

Negli scacchi non esiste il fattore fortuna. Il più forte vince.

E allora a cosa deve questa improvvisa popolarità e questa richiesta di corsi?

Potrebbe sembrare incredibile ma una delle promozioni più importanti di sempre per il gioco degli scacchi è stata la serie “La Regina degli Scacchi” lanciata nel 2021 su Netflix anche nel nostro paese. La storia di Beth Harmon, campionessa di scacchi realmente esistita, ha appassionato milioni di persone e le ricerche su “come giocare a scacchi”, “regole degli scacchi”, “corsi di scacchi” sono letteralmente esplose su Google.

Il punto è che la richiesta è stata così elevata da non trovare risposta nell’offerta formativa attualmente disponibile a livello locale, anche perché i compensi previsti per gli istruttori sono comunque piuttosto contenuti.

Alcune realtà private come le Società Benefit si sono attivate per fare da collante tra il mondo della scuola e il mondo dei circoli dove si trovano gli Istruttori riconosciuti dalla Federazione Scacchistica Italiana. Un esempio è la milanese IdeeGreen S.r.l. Società Benefit, editrice del portale IdeeGreen.it che ha avviato alcuni corsi di scacchi per le scuole elementari e medie grazie alla collaborazione con l’ASD Scacchi Cinisello che ha messo a disposizione i suoi istruttori.

Ulteriore visibilità al gioco è venuta dall’ultimo incontro valevole per il Titolo di Campione del Mondo, tra il geniale (e affascinante) Magnus Carlsenn, scacchista norvegese, che deteneva e ha mantenuto il titolo e lo sfidante russo Jan Nepomnjaščij (detto Nepo).

La sfida si è conclusa con il punteggio di 7,5 a 3,5 per Magnus che ha concesso al suo avversario solo 7 partite patte e nessuna vittoria, sconfiggendolo per ben 4 partite.

Per la prima volta il risultato delle partite che si sono susseguite ha avuto spazio sui principali media nazionali, dalle reti televisive, alla stampa fino ad arrivare al web, sempre più protagonista.

È infatti il web il canale in cui il gioco degli scacchi sta avendo maggior successo: gli scacchi sono stati uno dei giochi più apprezzati in occasione della pandemia di COVID-19 perché si prestano particolarmente alle partite a distanza, con durata prestabilita dai giocatori.

Le piattaforme per giocare online, contro un avversario umano o contro l’intelligenza artificiale sono sempre più popolari tanto che Chess.com, il portale più popolare, ha superato i 20 milioni di giocatori iscritti (!)

La speranza è però che gli scacchi restino una disciplina da giocare soprattutto in presenza, faccia a faccia, con l’immancabile stretta di mano all’inizio e alla fine di ogni partita.