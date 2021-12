“Happy New Year” con una veglia di preghiera al Monastero delle Clarisse di Bra

Il monastero delle Clarisse di Bra è pronto a vivere l’ultimo giorno dell’anno con un programma davvero alternativo.

L’appuntamento è per venerdì 31 dicembre presso la chiesa di viale Madonna dei Fiori, 3. Si comincia alle 22.30 con il Rosario per la pace e si proseguirà alle 23 con l’Adorazione Eucaristica guidata e la prima Santa Messa dell’anno nella solennità della Madre di Dio. La celebrazione sarà presieduta da Fra Claudio Passavanti e prevede il rispetto delle norme anti-Covid, con una capienza massima di 50 posti.

Questa iniziativa coinvolge sempre tanti fedeli, partendo da quei principi di fede autentica che, nell’era della globalizzazione, non fanno più notizia. Iniziare il nuovo anno con l’Eucarestia e non con i veglioni, vuole essere segno di affidamento al Signore e alla Vergine Maria, particolarmente in questo tempo di pandemia.