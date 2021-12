Si è insediato il neo eletto consiglio provinciale, Borgna: "Nessun territorio si senta escluso" [FOTO]

"Nessun territorio si deve sentire escluso". Con questo appello il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna - in scadenza l’anno prossimo con il termine della carica di sindaco del capoluogo - richiama alla compattezza il gruppo consigliare recentemente eletto a seguito delle elezioni del 18 dicembre.



Nella giornata di oggi, martedì 28 dicembre, hanno presenziato alla prima assise di insediamento del nuovo consiglio i 12 consiglieri che con voto ponderato (sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui si era sindaci o consiglieri comunali) hanno superato la soglia che ha permesso loro di sedere in Sala Giolitti.

“Oggi inizia una nuova fase con un nuovo Consiglio provinciale – ha detto il presidente Borgna -, il quarto dopo la riforma Delrio. Raccogliamo i frutti di una stagione e ne iniziamo un’altra che vedrà l’ente sempre più impegnato non solo nelle sue storiche competenza come viabilità, edilizia scolastica, ambiente e molto altro, ma anche su un fronte nuovo che sarà quello del Pnrr e dei fondi europei. Siamo stati la prima Provincia d’Italia a fare un piano strategico in tal senso: abbiamo un obiettivo chiaro che è quello di realizzare i nostri punti programmatici fondanti. Dobbiamo garantire la rappresentanza di tutto il nostro territorio e da parte mia farò il possibile perché questo accada”..

I neo consiglieri, di cui è stata convalidata l’elezione, sono espressione di tre liste, mentre una quarta lista non ha raggiunto un numero sufficiente di voti. Sui banchi del Consiglio siedono quindi cinque consiglieri della lista “Ripartiamo dalla Granda”: Massimo Antoniotti, consigliere provinciale uscente e consigliere comunale a Borgomale; Graziella Viale, vicesindaco di Roaschia; Marco Bailo, sindaco di Magliano Alpi; Simona Giaccardi, presidente del Consiglio comunale di Fossano e Stefano Rosso, vicesindaco di Sommariva Perno. Cinque i consiglieri eletti anche per la lista “La Nostra Provincia”: Silvano Dovetta, sindaco di Venasca e presidente dell’Unione Montana Valle Varaita; Bruna Sibille, consigliere comunale di Bra, ex assessore provinciale e regionale; Rosanna Martini, consigliere di Alba; Flavio Manavella, vicepresidente uscente e consigliere comunale a Bagnolo e Mauro Astesano, sindaco di Dronero. Infine, la lista “Granda in Azione” ha espresso due consiglieri: Pietro Danna, consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di Monastero Vasco e Vincenzo Pellegrino consigliere comunale a Cuneo.

I lavori del Consiglio sono proseguiti con un giro di tavolo di presentazione di tutti i consiglieri provinciali in gran parte nuovi che torneranno a riunirsi nelle prossime settimane.