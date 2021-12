Anche l'Asl CN1 rimodula l'attività per l'aggravarsi della pandemia: ridotte le sedute operatorie con anestesia

Da ieri, lunedì 27 dicembre, anche l'Asl CN1 ha attivato un piano di rimodulazione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali, al fine di affrontare al meglio questa ulteriore fase della pandemia, salvaguardando i pazienti più fragili.

La richiesta arriva dal Dirmei (Dipartimento Interaziendale funzionale a valenza regionale) e dall'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza Covid 19, a seguito di quanto concordato nella web conference con tutti i vertici regionali e le direzioni generali: “le attività ospedaliere di ricovero diurno a mbulatoriale procrastinabili devono essere rimodulate in relazione all'incremento delle attività necessarie al trattamento della malattia Covid”.

In ottemperanza a quanto indicato, l'Asl CN1 ha quindi sospeso tutte le sedute chirurgiche aggiuntive a gettone, così come gli interventi in regime libero professionale.

Inoltre, il piano di rimodulazione aziendale prevede, al momento, la seguente riduzione.



Nell'area Nord (Saviglianese, Saluzzese e Fossanese): riduzione delle sedute operatorie con anestesia da 21 a settimana a 15 a settimana (5 Ortopedia; 3 Chirurgia; 2 Urologia; 2 Otorinolaringoiatria; 2 Ginecologia; 1 Ostetricia).

Si mantengono al momento le 3 sedute operatorie ambulatoriali di oculistica e 1 seduta multispecialistica, da dedicare alle classi A e B.





Nell'area Sud (Cuneeese e Monregalese): riduzione delle sedute operatorie con anestesia da 15 a settimana a 10 a settimana (3 Ortopedia; 3 Chirurgia; 1 Ginecologia; 1 Urologia; 2 Multispecialistiche). Si mantengono al momento le 10 sedute operatorie multispecialistiche ambulatoriali (5 Mondovì e 5 Ceva).



Qualora si rendesse necessario per le priorità correlate al Covid, l’attività chirurgica programmata sarà immediatamente ulteriormente ridotta o del tutto sospesa, ovviamente ad esclusione delle categorie specificamente previste.