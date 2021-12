Marta Bassino sesta nel gigante di Lienz: "Posso sciare ancora meglio"

Marta Bassino ha analizzato, a fine gara, la sua prova nel gigante di Lienz, chiuso al sesto posto.

Luci ed ombre nella prova della campionessa borgarina, protagonista di una buona seconda manche ma ancora alla ricerca degli spunti che l'hanno consacrata regina della specialità.

Le dichiarazioni post gara di Marta Bassino (FISI): “Una seconda manche più degna, che ha rispecchiato più il mio valore anche se sento che è ancora un po’ inespresso. Il 3 gennaio ricominciamo con un nuovo blocco sugli sci, andremo a Maribor e poi ogni weekend dovremo essere sul pezzo. Non penso ancora alle Olimpiadi, anche perché finita questa gara andremo a provare il nuovo set up per la discesa: ci focalizziamo ogni volta sui carichi mensili. Un piazzamento non negativo, chiaramente so che posso sciare ancora meglio, so dove posso arrivare per ottenere risultati anche più positivi”