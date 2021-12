Sci alpino femminile, Coppa del mondo: gigante Lienz, Marta Bassino con il pettorale 5

Tutto pronto per il gigante di Lienz, ultima gara dell'anno per la borgarina Marta Bassino.

Alle 10 scatta la prima manche mentre la seconda frazione avrà inizio alle ore 11,30.

Bax in gara con il pettorale 5.

Così Marta alla vigilia: “Il podio di Courchevel mi da ridato un po’ di fiducia e di consapevolezza. Ho passato i due giorni di Natale in famiglia, per poi spostarmi a Dobbiaco dove oggi abbiamo fatto allenamento in condizioni ottimali: guardiamo avanti in vista di domani. Lienz è una pista molto bella, che mi piace molto, dove due anni fa ero salita sul podio e sono molto contenta di poterci gareggiare nuovamente. Non ho ancora avuto modo di mettere i piedi in pista ma i tecnici hanno riferito di ottime condizioni"

Diretta TV Raisport e Eurosport