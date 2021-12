Sci alpino femminile, gigante Lienz: Marta Bassino ottava a metà gara

Marta Bassino è ottava al termine della manche d'apertura del gigante di Lienz, in Austria.

La campionessa di Borgo San Dalmazzo, prima tra le azzurre, è protagonista di una prova senza particolari errori, ma non sufficiente per essere in zona podio. Per lei tempo di 1:04.03, a 82 centesimi dal primo posto.

Al comando c'è la francese Tessa Worley, seguita da Sara Hector, Ragnhild Mowinckel, Petra Vlhova e Alice Robinson.

Dodicesima Federica Brignone, 18^Sofia Goggia, 23^Elena Curtoni.

Alle 13 via alla seconda frazione. Diretta tv Raisport e Eurosport.