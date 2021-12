Busca chiama a raccolta i cittadini per scoprire cosa 'la fa bella'

Rinnoviamo l'invito a tutti i buschesi a partecipare al progetto di un ecomuseo del nostro territorio: il primo importante contributo è rispondere, entro il prossimo 10 gennaio, al questionario, lanciato nello scorso novembre sul notiziario comunale Buscaje, sul sito internet istituzionale del Comune (in link qui sotto) e dalle pagine Facebook e Instagram. per dire quali sono le prime tre cose che fanno bella Busca.



Il progetto dell'ecomuseo è nato per creare un luogo dove far confluire tutte le sfumature e le eccellenze del nostro territorio: il Comune ha affidato all’associazione Ingenium, che già gestisce il parco-museo dell’Ingenio nell’ex convento dei Cappuccini, l’iter della sua creazione e l’associazione ha avviato a questo scopo una collaborazione con Hangar Piemonte, il servizio di affiancamento professionale rivolto alle organizzazioni culturali della Regione Piemonte, coordinato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.



Ora è programmata per metà gennaio una giornata laboratorio che ha ottenuto la collaborazione di Italia Nostra. In vista di questo appuntamento si attendono i risultati del sondaggio.



“L’ecomuseo del territorio – dicono il sindaco Marco Gallo e gli assessori Ezio Donadio e Lucia Rosso - servirà per dare a tutti noi buschesi maggiore consapevolezza della nostra storia e dei nostri beni culturali e ambientali e sarà anche il collettore delle iniziative volte a rendere tutto il territorio, dalla pianura a Valmala, più attrattivo ai turisti. Per avviare questo progetto è richiesta l’attiva partecipazione dei cittadini di ogni età: incominciano con il chiedere a tutti di rispondere, in forma anonima, a questo breve questionario. È davvero importante sentirsi coinvolti in questo percorso, in cui il Comune crede con convinzione”.



Chi risponderà ritagliando il coupon su Buscaje a pagina 8 dovrà imbucarlo nelle sedi del Comune a Busca, via Cavour 28, e a Valmala, Borgata Chiesa 18, oppure di Ingenium, nell’ex convento dei Cappuccini.