I soldi dell’Europa nei paesi delle Langhe: per Mango un bonus da 575mila euro

Cinquecentosettantacinque mila euro: questa l'importante cifra che Mango ha ricevuto dal Pnrr per lavori di ammodernamento e per il superamento di alcune criticità presenti in paese. Massimo Marello, il sindaco del centro langarolo noto per la produzione del Moscato, è orgoglioso nel poter spiegare come verranno investiti questi fondi a favore della scuola e della viabilità locale.

«175 mila euro – dichiara il primo cittadino - saranno investiti per la sicurezza dell’edificio scolastico con il consolidamento di una parte della struttura ora adibita a magazzino, che necessita di un intervento urgente. Saranno effettuati anche interventi all’interno della scuola per la messa in sicurezza generale dei componenti.

400 mila euro verranno invece utilizzati per il rifacimento strade e sottoservizi del paese, con la sostituzione delle vecchie tubature, l’eliminazione dell’amianto e la realizzazione del nuovo asfalto».

Ma gli interventi importanti non si fermano qui: «Il 2022 – prosegue il primo cittadino – vedrà il compimento del primo lotto del castello per un investimento di 900 mila euro, per la realizzazione del secondo piano che ospiterà la sede dell’Enoteca Regionale del Moscato. Intanto si stanno ultimando i lavori da 300 mila euro in via Beppe Fenoglio per il consolidamento della strada franata».