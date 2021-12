Allarme carceri in Piemonte, Mellano: "A Cuneo cinque direttori negli ultimi quattro anni"

"Tutto quello che è previsto nelle leggi si deve purtroppo confrontare con la mancanza assoluta di spazi a disposizione dei detenuti. Speriamo che con i fondi del Pnrr e di quelli stanziati dal Ministero si possono prevedere interventi che sono urgenti". Lo ha detto il garante dei detenuti della Regione Piemonte, Bruno Mellano, che stamattina in via Alfieri ha presentato il 'VI dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi', un documento che sarà trasmesso al ministro della Giustizia e agli altri organi nazionali e regionali competenti. Dal dossier emerge una situazione nelle carceri piemontesi a macchia di leopardo, con progetti di eccellenza ma gravi carenze di spazi.

"Aule, capannoni, laboratori - spiega Mellano - che potrebbero essere realizzate anche attraverso l’installazione di tensostrutture o moduli prefabbricati". Nelle carceri della regione sono presenti 4.050, con il problema sovraffollamento che è stato tutt’altro che risolto. "A Torino - fa notare il garante - la capienza è di 1.060 posti, ma i detenuti sono poco meno di 1.400". A preoccupare, però, è la situazione riguardante i direttori, che solo in pochi casi scelgono di fermarsi in Piemonte.

"È inaccettabile che molte carceri del Piemonte siano vissute come sedi disagiate, luoghi in cui i direttori non vogliono venire e se vengono cercano di rimanerci il meno possibile - dice Mellano -. In Piemonte abbiamo istituti con specificità significative, penso al 41-bis a Cuneo e Novara, all’alta sicurezza a Saluzzo e Asti, ma nonostante ciò ci sono difficoltà ad avere direttori presenti in sede, una sconfitta dell’amministrazione penitenziaria. Occorre pensare a concorsi territoriali, a bandi in cui si specifica che chi viene a fare il direttore in Piemonte deve stare almeno tre anni. A Cuneo negli ultimi quattro anni abbiamo avuto cinque direttori, a Verbania addirittura in un solo anno quattro direttori, una situazione insostenibile".