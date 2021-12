Bra si stringe attorno ai suoi parroci don Gilberto e don Giorgio Garrone per la morte del papà Alfredo

Tutta la città di Bra esprime dolore e commozione ai suoi parroci, colpiti da un grave lutto familiare.

Martedì 28 dicembre è volato in cielo, all’età di 92 anni e dopo una lunga malattia, Alfredo Garrone , padre di don Gilberto e don Giorgio . Ha avuto la gioia di vedere entrambi i figli diventare sacerdoti, prima di chiudere gli occhi per sempre.

Quando la notizia si è diffusa tra la popolazione braidese, grande è stato il cordoglio da parte dei fedeli e dell’Amministrazione comunale. Le celebrazioni funebri si svolgeranno a Villarbasse (Torino), dove abitava. Visto che siamo ancora in emergenza sanitaria e la chiesa designata per l’ultimo saluto ha poco spazio, non sarà possibile partecipare alle esequie.