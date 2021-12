Cervasca guarda al 2021 e agli interventi sul territorio: "Realizzati per oltre due milioni di euro"

“I lavori programmati nel 2021 stanno arrivando tutti al termine ma abbiamo comunque già realizzato opere per oltre due milioni di euro. Continueremo nei prossimi mesi con opere il cui costo si aggirerà intorno ai 700.000 euro”.



A parlare è Enzo Garnerone, sindaco di Cervasca, che a pochi giorni dalla fine dell’anno traccia un bilancio di ciò che è stato fatto – con uno sguardo, anche, a ciò che si farà – nel corso del 2021. Un anno complesso, simile al precedente per la questione pandemica ma allo stesso tempo sostanzialmente differente.



Gli interventi

Principale e importante il capitolo dedicato agli interventi realizzati sul territorio comunale: la realizzazione dei collegamenti fra elementi strutturali della scuola di Cervasca, la riqualificazione dei parco giochi, l’allestimento di rotatorie, la bitumatura di via Fermi, via Soleri, via via Boleto, via Martiri della Libertà e via delle Sorgenti, la sistemazione via Divisione Cuneense e via Bisalta, l’asfaltatura di via della Concezione e via Giovanni XXIII, la realizzazione dei marciapiedi in via Marconi, via Bodino, via Bisalta, via Cuneo, via Vignolo e via Caraglio. E ancora lo stanziamento di contributi per la tinteggiatura del centro storico, la piantumazione di 16 nuovi alberi nel parco cittadino, il completamento della nuova illuminazione delle aree della Pro Loco e del teatro all’aperto, l’automazione del portone del cimitero, l’ampliamento della videosorveglianza comunale, la realizzazione di 14 dossi in asfalto e l’installazione dei nuovi punti luce a led che hanno permesso un risparmio del 50% sulla bolletta dell’illuminazione pubblica.



Le frazioni hanno visto la messa in sicurezza antincendio della scuola primaria di San Defendente e la realizzazione della recinzione nella scuola di Santa Croce.



Il sociale

Nel corso degli ultimi 12 mesi il Comune ha presto sostegno alle famiglie nel pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche (in un progetto condiviso con il Consorzio Socio-Assistenziale), ma ha anche omaggiato le famiglie con figli frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado di 5 buoni da 10 euro l’uno per l’acquisto di materiale scolastico.



Importante è stata, poi, la riduzione della TARI per gli esercizi commerciali rimasti chiusi durante il lockdown, così come il sostegno alle feste patronali di Cervasca, San Bernardo, Santa Croce e San Defendente e la consegna del bonus di 100 euro alle famiglie dei 41 nuovi nati (derivanti, anche, da fondi raccolti tramite risparmi sui compensi degli amministratori).



Sono proseguite, poi le collaborazioni con l’associazione ‘Il gatto per te ODV’ contro il randagismo e quella con il rifugio ‘La cucccia’.



Ricorrenze ed eventi

Cervasca ha celebrato la ricorrenza del Milite Ignoto nel suo centenario, svelando la targa di conferimento della cittadinanza onoraria. Ma non solo: nel clima di generale – e cauta, specie con l’arrivo dell’inverno – ripresa, il Comune ha organizzato tre manifestazioni sportive, la castagnata ‘Colori, suoni e sapori dell’autunno’ e i mercatini di Natale.



Le previsioni per il 2022

Con il 2022 alle porte, però, l’amministrazione comunale non smette di programmare interventi, come la sostituzione delle caldaie alla residenza per anziani e al Centro Diversamente Abili, la sistemazione di via Grandis, la realizzazione dei marciapiedi in via Vignolo, la messa in sicurezza di via Passatore, l’installazione del punto panoramico al santuario della Madonna degli Alpini, la manutenzione della vasca di Rio Montesino e la realizzazione della segnaletica del Parco Fluviale con la sistemazione delle strade della ‘griera’.



In frazione San Defendente verrà adeguata strutturalmente la scuola primaria. A Santa Croce si tenterà, nella primavera, l’esperimento del mercato, si realizzerà un nuovo campo da basket, si sistemerà quello da volley e si provvederà ad adeguare la scuola e il locale parco giochi con nuove strutture.



“Stiamo continuando ad applicare il programma e gli impegni presi in campagna elettorale, anche ricevendo finanziamenti per opere non preventivate grazie all’accesso a bandi specifici – ha concluso Garnerone - . In due anni e mezzo abbiamo appaltato opere per milioni di euro, una mole di lavoro incredibile soprattutto per gli uffici, che ringrazio per l'impegno profuso”.