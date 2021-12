Chiusa Pesio, sospeso il pagamento in contanti per la mensa scolastica presso l'ufficio turistico

Ricordo che è sempre attiva la modalità di pagamento tramite MAV online multicanale. Scaricando l'applicazione ComunicApp si può scegliere il metodo di pagamento MAV e procedere attraverso i seguenti canali: home banking, contanti presso sportello bancario, ATM bancari self service.

Si comunica che è momentaneamente sospeso il servizio di pagamento in contanti della mensa scolastica presso l'Ufficio Turistico di Chiusa di Pesio.

•Anagrafica: per visualizzare i dati anagrafici del bambino e del genitore

•Presenze: per consultare lo storico delle presenze

•Pagamenti: per consultare lo storico dei pagamenti avvenuti e per poter effettuare una ricarica attraverso i canali di pagamento abilitati

•News: per accedere alle comunicazioni e notifiche pubblicate dal Comune e/o Società di Ristorazione

•Utility: per poter usufruire di utilità quali il “Cambio della password”

2.Applicazione per Smartphone o Tablet iOs, Android

Il genitore potrà scaricare gratuitamente l’applicazione “ComunicApp” per Smartphone e Tablet direttamente dallo Store del terminale utilizzato, compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOs, ANDROID scaricabile dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet. Si precisa che l’APP non è supportata su iPad per sistemi iOs su dispositivi Windows Phone.

Sarà possibile, una volta installata l’APP, effettuare la login inserendo le credenziali fornite con “Lettera Codici e Credenziali” distribuita all’utenza.

Attraverso la ComunicApp verrà messo a disposizione del genitore uno strumento informativo a 360 gradi che permetterà al genitore di essere sempre informato sulla situazione del proprio bambino, in termini di presenze in mensa e pagamenti effettuati, oltre che per le comunicazioni ufficiali da parte del Comune e Società di ristorazione.

La ComunicApp, infatti, permette di accedere a tutte le informazioni possibili tramite apposite sezioni. Le sezioni di suddetta applicazione sono 4 (come possibile vedere nella serie di immagini sottostanti):

1.sezione Calendario visualizzazione dei giorni in cui l’utente ha usufruito del servizio di refezione

2.sezione Pagamenti o “Saldo” visualizzazione della lista delle ricariche effettuate ed il saldo attuale

3.sezione Esercenti visualizzazione dell’elenco degli esercenti sul territorio nei quali poter effettuare una ricarica con la possibilità di individuare ogni esercente su mappa

4.sezione Comunicazioni visualizzazione di eventuali comunicazioni da parte dell’Ente e/o Società di Ristorazione

NUOVO CANALE DI PAGAMENTO TRAMITE MAV ONLINE MULTICANALE

Per effettuare le ricariche sarà possibile utilizzare la modalità MAV ONLINE. Potrete generare il codice MAV di pagamento accedendo al Portale Genitori a voi dedicato, andando nella sezione Pagamenti -> Effettua una ricarica e indicando l’importo che si desidera ricaricare.

L’importo si potrà selezionare dalle scelte proposte ad importo prefissato (es. Ricarica da 10 Euro) oppure, in alternativa, inserendolo manualmente nella sezione della Ricarica Personalizzata.

A questo punto, il sistema genererà un codice (CODICE MAV) necessario per effettuare il pagamento. All’occorrenza è possibile stampare il bollettino MAV: sarà sufficiente cliccare sul MAV appena generato per visualizzarlo e stamparlo tramite tasto di stampa preposto.

A questo punto, il sistema genererà un codice (CODICE MAV) necessario per effettuare il pagamento. All’occorrenza è possibile stampare il bollettino MAV: sarà sufficiente cliccare sul MAV appena generato per visualizzarlo e stamparlo tramite tasto di stampa preposto

Il bollettino MAV sarà comunque sempre stampabile, fino a che non verrà pagato, attraverso la sezione Pagamenti -> MAV da Pagare

Una volta generato il codice MAV da subito sarà possibile effettuare la ricarica attraverso una delle seguenti modalità:

•presso ogni sportello bancario d’Italia, anche non nel territorio comunale e anche senza essere correntista

•tramite Home Banking personale alla sezione “pagamento MAV”

•tramite ATM bancari alla sezione “Pagamento MAV” se disponibile

Una volta effettuato il pagamento, la registrazione sul Portale Genitori della transazione economica avvenuta verrà visualizzata entro le 48 ore successive.

Potrete inoltre generare il codice MAV direttamente dall’applicazione ComunicAPP su smartphone e tablet, accedendo alla

sezione “Saldo” o alla sezione “Pagamenti”, scegliendo o immettendo l’importo della ricarica ed infine selezionando il metodo di pagamento MAV .

Come potrà avvenire il Pagamento tramite MAV?

Il genitore potrà generare un codice MAV bancario tramite la propria APP per Smartphone oppure tramite PC attraverso il proprio portale Genitori e pagarlo attraverso i seguenti canali:

Home Banking: Attraverso i portali WEB banking dell'utente.

Contanti: Presso qualsiasi sportello bancario di Italia anche senza essere correntista.

ATM bancari self service 24h: Su tutto il territorio italiano presso qualsiasi sportello ATM self service 24h abilitato, accedendo alla sezione "Pagamenti e/o servizi - Pagamento MAV".

Si sottolinea che la riconciliazione dei pagamenti nel sistema School.Net è automatica, l’Ente non dovrà compiere alcuna operazione. L’aggiornamento avviene entro 24/48h dal momento del pagamento del MAV

Quali sono i costi del MAV? Il costo di commissione di ogni singolo MAV sarà di € 1,20 in capo ai genitori.