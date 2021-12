Così Bra promuove l’attività sportiva tra i giovanissimi: Comune al lavoro con incentivi ad alunni e famiglie

Col nuovo anno scolastico, il Comune di Bra ha avviato un Osservatorio sullo Sport nelle scuole in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di primo e secondo grado pubblici e privati e l’Università di Pollenzo. A tutti gli alunni di ogni classe, è stato sottoposto un questionario per capire chi tra di loro non svolge alcuna attività sportiva. Per invitarli a iniziare, a ciascuno è stato consegnato un modulo con cui si ci potrà recare da un’associazione sportiva a propria scelta per svolgere un periodo di prova, al termine del quale si otterrà un riconoscimento scolastico, con l’auspicio che il ragazzo possa continuare. Insieme a un volantino in cui sono elencate tutte le realtà braidesi, raggruppate per tipologia, e tutti gli impianti sportivi, tra cui il nuovo skate park che sarà aperto dalla prossima primavera. Il volantino è disponibile per tutti all’ufficio turismo. Infine, sono fornite anche delle agevolazioni per le famiglie in difficoltà per pagare la quota d’iscrizione, attraverso un incentivo alle associazioni per attuare uno sconto, che può arrivare fino al 100% in caso di disabili e ragazze, poi rimborsato dal Comune.



Dopo aver sondato circa 1.300 alunni (più della metà del totale) sono disponibili i primi dati preliminari, che ci presenta l’assessore allo sport Daniele Demaria. "Nella scuola primaria circa il 20% non fa sport al momento, nella secondaria il 30%. Una percentuale troppo alta, che evidenzia inoltre come molti rinuncino col passaggio al grado superiore. Come insegnante, mi sento spesso dire che questo è causato dall’aumento del carico di studio, quanto in realtà l’attività fisica non solo è fondamentale per la crescita del ragazzo, ma aiuta anche l’apprendimento, in quanto fa bene al corpo e alla mente. Con questo Osservatorio, l’obiettivo è quantificare l’efficacia della nostra azione, sperando che la percentuale di chi non fa attività sportiva diminuisca sempre di più, fornendo alle famiglie tutti gli strumenti necessari".



"Il progetto prosegue l’iniziativa Io esco, le passeggiate all’aperto promosse dal Comune lo scorso giugno, in cui l’Università di Pollenzo offriva ai partecipanti uno spuntino adeguato e un volantino sulla corretta alimentazione. Come Amministrazione, vogliamo infatti promuovere sia lo sport agonistico, traino per i giovani e volano per l’immagine della nostra città, sia quello di base, come buona abitudine che fa bene a tutti. È fondamentale avere cittadini più sani e realizzati", conclude l’assessore.