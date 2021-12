Croce Rossa Cuneo: tamponi rapidi gratuiti per un Capodanno in sicurezza

Col vertiginoso aumento dei positivi da Covid 19 e con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro che porterà i cuneesi a riunirsi in famiglia per il tradizionale cenone, la Croce Rossa di Cuneo offre la possibilità di effettuare uno screening tramite tampone rapido così da passare un Capodanno in sicurezza.



I tamponi verranno effettuati in una postazione allestita nel cortile della sede Cri in zona campo di atletica (piazzale della Croce Rossa Italiana, 1/C) con ingresso da via Momigliano dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.



“Abbiamo organizzato la sessione di screening in questi ultimi giorni con notevoli difficoltà visto l’aggravarsi della situazione – spiega Gianni Valsania, presidente della Croce Rossa di Cuneo –, ma sicuri di dare un servizio utile e fondamentale per ridurre, seppur nel piccolo, il dilagare dei contagi”.



La prestazione sarà gratuita a offerta libera in quanto verranno raccolti fondi per l’acquisto di un mezzo per trasporto infermi.