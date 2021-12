Da PAS Mondovì un appello al Presidente Mattarella e a tutte le istituzioni: "La politica tuteli i ragazzi!"

Una lettera dai comitati dei genitori diretta al Presidente della Repubblica e a tutti gli amministratori regionali e locali. Il Comitato PAS Mondovì, come altri del Piemonte, rivolge un appello accorato per garantire il diritto alla scuola in presenza. Con l'aumentare dei casi di contagio, in tutta Italia, e anche in Granda, poco prima dell'inizio delle vacanze natalizie abbiamo assistito, per focolai e quarantene, al ritorno in DAD di moltissime classi. I genitori, ribadiscono la necessità di garantire le lezioni in presenza e senza discriminazioni, attività necessaria per garantire lo sviluppo psicofisico dei ragazzi, già duramente provati da questi due anni di pandemia. "Con la presente il nostro Comitato, gruppo di genitori e insegnanti dei territori piemontesi, afferenti al Comitato nazionale Priorità alla Scuola, lancia un appello al Presidente della Repubblica e richiede a tutte le istituzioni l’attenzione massima verso i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze di tutti i cicli scolastici affinché possano frequentare la scuola e gli spazi di socialità con continuità e senza discriminazioni.

Nonostante siano trascorsi ormai due anni dall’inizio della pandemia i problemi legati al comparto scuola sono sempre identici se non peggiorati. Assistiamo nuovamente alla chiusura delle scuole, spesso in ottica preventiva, mentre tutti gli altri luoghi, pubblici e privati, rimangono aperti.

La politica aveva fatto molte promesse che noi genitori e insegnanti avevamo a nostra volta ribaltato sui nostri giovani. Loro oggi si sentono traditi e noi con loro.

I danni che ha creato ai nostri figli il protrarsi di questa altalena tra scuole aperte e chiuse e intere classi messe in quarantena con la relativa attivazione della DAD sono enormi e stanno continuando ad emergere attraverso segnalazioni e appelli di pediatri, ospedali, neuropsichiatri, genitori e insegnanti. Parliamo di deficit nella preparazione scolastica, di disturbi mentali, di atti di autolesionismo anche gravissimi (fino ad arrivare al suicidio) e altro ancora. La situazione è drammaticamente chiara a tutti noi e deve esserlo altrettanto a tutti gli organi politici, garanti della salute dei cittadini.

Che cosa deve ancora accadere? Che cosa stiamo aspettando?

Noi genitori siamo allibiti dalla leggerezza con cui gli amministratori a tutti i livelli di governo replichino gli stessi errori sulla pelle dei nostri figli. Nessun “buon padre” di famiglia lo farebbe a casa propria.

Riteniamo vergognoso che dopo due anni nulla sia stato fatto per rinforzare i servizi sanitari territoriali e ospedalieri così come nulla è stato fatto da un punto di vista strutturale per il comparto scuola. Si sono arenati i progetti di impianti di areazione, la riduzione del numero di alunni per classe, la predisposizione di classi all’aperto.

Dove sono finite le promesse di fare i tamponi nelle scuole? Dove sono i risultati delle dichiarazioni fatte sui giornali nei mesi scorsi sui trasporti? Noi cittadini non vediamo cambiamenti nel mondo scuola anzi di nuovo chi dovrebbe tutelarci come i sindaci ci propone le chiusure delle scuole come unica soluzione.

Di nuovo, con il blocco del sistema di tracciamento, ci ritroviamo noi genitori costretti a casa dal lavoro e per chi non è dipendente si riscontrano sempre più difficoltà di mantenimento del posto.

A questo quadro si aggiungono nuove discriminazioni con l’introduzione del greenpass sui mezzi pubblici che limita il diritto allo studio, in quanto penalizza gli studenti lontani dalle sedi scolastiche e meno abbienti. Com’è possibile che il greenpass o super greenpass non serva nei negozi, nei centri commerciali, nei supermercati, nelle chiese e invece serva per i ragazzi sopra i 12 anni per andare a scuola, per entrare in biblioteca, per frequentare l’attività sportiva al chiuso?

È il momento che la politica si prenda le proprie responsabilità. È il momento che la politica tuteli i nostri ragazzi.

Non si può più rimandare, abbiamo bisogno di fatti e a Lei, Presidente della Repubblica, rivolgiamo il nostro semplice appello di genitori."

Il Comitato Priorità alla Scuola Piemonte Il Comitato Priorità alla Scuola Mondovì Il Comitato Priorità alla Scuola Torino

Il Comitato Priorità alla Scuola Val Pellice Il Comitato Priorità alla Scuola Vercelli