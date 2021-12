E' tornato in funzione l'ascensore inclinato di Cuneo

Informiamo i nostri lettori che l'ascensore inclinato di Cuneo è tornato in funzione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 29 dicembre).



Terminate, quindi, le operazioni di collaudo annuale e le prove sulla sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto.



Si ricorda che, in ottemperanza al DL 24/12/2021, per viaggiare sull'ascensore è necessario indossare mascherine FFP2.