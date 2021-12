Fai Cisl Cuneo primo sindacato di stabilimento al Pastificio Rana di Moretta

Nuova ottima affermazione per la Fai Cisl Cuneo, che elegge due RSU nello stabilimento Pastificio

Rana di Moretta in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali svoltesi in azienda il

21 e 22 dicembre. I votanti sono stati 139 su 175 aventi diritto, pari all’80%. Le preferenze per la

Fai Cisl sono state 51, mentre durante le precedenti elezioni tenutesi nel 2018 ne erano state

ottenute 27, eleggendo una RSU.

“Il risultato di queste elezioni è frutto del lavoro svolto nell’arco del triennio, durante il quale non è

mai mancato il sostegno della nostra organizzazione ai lavoratori del Pastificio Rana, e in particolar

modo ai nostri iscritti”. Ad affermarlo è Antonio Bastardi, Segretario Generale della Fai Cisl

Cuneo, che aggiunge: “Il ringraziamento della Segreteria va agli iscritti, in particolar modo ai non

eletti. Il mio personale augurio alla nuova RSU che va ad insediarsi”.

I due rappresentanti dei lavoratori, su quattro disponibili, eletti per la Fai Cisl sono Riccardo Greco

e Maria Chiara Mussetto. Fortunato La Spina, operatore sindacale Fai Cisl che da anni si occupa di

Pastificio Rana, commenta: “Siamo soddisfatti per il risultato, che vede aumentare i nostri voti e le

RSU elette. In particolare ci complimentiamo con Riccardo Greco, al secondo mandato come

rappresentante sindacale, e con Maria Chiara Mussetto, alla sua prima esperienza da RSU, che

aumenta così il già importante contributo del mondo femminile nella nostra organizzazione”.