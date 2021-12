La corsa dei contagi non si ferma: oggi quasi 10mila nuovi casi, 1.400 in provincia di Cuneo

Non si ferma il forte incremento dei nuovi casi di Covid-19 che da alcuni giorni viene registrato nel quotidiano bollettino dell’Unità di crisi regionale. Quello di ieri, poco sotto gli 8mila nuovi casi, aveva fatto segnare il dato in assoluto più alto dall’inizio pandemia, superando di gran lunga il record negativo del 19 novembre 2020 (5.349). Un primato, per così dire, che già oggi è stato ampiamente superato dai 9.671 positivi annotati in tutta la regione, con quasi 1.400 in provincia di Cuneo. Cresce ancora l’indice di positività, ora attestato al 12% (due giorni fa era al 9%) nonostante un numero di tamponi ora sopra gli 80mila test, buona parte dei quali (65mila) antigenici. Fa invece segnare un arresto la progressione dei ricoveri, con "solo" 36 persone in più alle cure dei sanitari piemontesi rispetto a ieri, dopo giorni nei quali l’aumento era stato grosso modo doppio. Dato analogo per i decessi: 6 quelli segnalati oggi dalla Regione, nessuno dei quali in provincia di Cuneo. Negli ultimi due giorni erano stati 13.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 9.671 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7.668 dopo test antigenico), pari al 12% di 80.826 tamponi eseguiti, di cui 65.734 antigenici. Dei 9.671 nuovi casi gli asintomatici sono 6.559 (67,8%).



I casi sono così ripartiti: 7.466 screening, 1.683 contatti di caso, 522 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 475.781, così suddivisi su base provinciale:

39.258 Alessandria,

22.833 Asti,

15.614 Biella,

67.410 Cuneo (+1.397; ieri +1.126; lunedì +608; domenica +147; sabato +576),

36.998 Novara,

251.082 Torino,

16.623 Vercelli,

17.347 Verbano-Cusio-Ossola,

2.075 residenti fuori regione ma in carico alle strutture piemontesi,

6.541 in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.147 (+29 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 60 pazienti; lunedì +63; domenica +62; sabato +27; venerdì +23). I ricoverati in terapia intensiva sono 99 (+7 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di +3). Le persone in isolamento domiciliare sono 53.707 (ieri erano 46mila). I tamponi diagnostici finora processati sono 11.577.885 (+80.826 rispetto a ieri), di cui 2.707.690 risultati negativi.



DECESSI

Sei i decessi di persone positive al test del Covid-19 (ieri erano state 13, come anche lunedì), nessuno di oggi, comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 12.029 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.598 Alessandria,

731 Asti,

446 Biella,

1.484 Cuneo (invariato, come anche ieri; lunedì +3),

965 Novara,

5.753 Torino,

554 Vercelli,

382 Verbano-Cusio-Ossola,

116 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 408.799 (+2.608 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

32.710 Alessandria,

19.837 Asti,

13.197 Biella,

58.371 Cuneo,

32.261 Novara,

217.765 Torino,

14.756 Vercelli,

15.200 Verbano-Cusio-Ossola,

1.598 extraregione,

3.104 in fase di definizione.