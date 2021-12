Cts: niente quarantena per gli operatori dei servizi essenziali vaccinati. Riduzione a 5 giorni per gli altri

Nessuna quarantena per i vaccinati con tre dosi che lavorano nei servizi essenziali e che sono stati a contatto con un positivo, ma dovranno indossare la Ffp2 per una settimana.

L’indicazione potrebbe essere estesa a tutti i 17 milioni di italiani che al momento hanno effettuato la dose "booster", ma al momento coloro che non sono impegnati in servizi essenziali, secondo il Cts, dovrebbero continuare a sottoporsi alla quarantena, i cui tempi si potrebbero però ridurre a 5 giorni dagli attuali 7 (per vaccinati col ciclo completo, contro i 10 giorni per i non vaccinati).