L'ultimo saluto di Borgo a Sabrina Viale, “donna gentile, disponibile e sorridente”

Una folla commossa questa mattina, mercoledì 29 dicembre, ha dato l'ultimo saluto a Sabrina Viale, 55enne di Borgo San Dalmazzo, morta a seguito di un incidente stradale a Farigliano, sulla Fondovalle Tanaro, la mattinata di Natale.

Nella Parrocchia di Borgo San Dalmazzo i parenti, gli amici, i conoscenti e tanti colleghi del marito Marco Rapalino, appuntato della Guardia di Finanza.

"Nessuno avrebbe mai immaginato che questo Natale sarebbe stato segnato da una tragedia così grave - ha detto Don Michele nell'omelia -. Nessuno avrebbe pensato che oggi ci saremmo trovati qui a salutare così presto e improvvisamente questa mamma. Una morte improvvisa l'ha strappata al vostro amore. Umanamente parlando non riusciamo ad accettare un dolore cosi grande che ci lascia senza parole e senza risposta. La nostra fede oggi è stata messa a dura prova, tuttavia abbiamo accompagnato qui in chiesa la nostra sorella Sabrina per affidarla o a Dio. Tutti la ricordano come una donna gentile, disponibile e sorridente. Ma era anche una figlia di Dio. In momenti come questi dobbiamo affidare anche noi stessi a Dio perché le parole umane sono insufficienti. Serve il sostegno della luce della fede e della forza della speranza per continuare a camminare nella vita. Sabrina dal cielo dia al marito Marco, alla figlia Samantha, alla mamma Agnese, e ai fratelli la forza di continuare sulla strada della Vita. Il cuore di questa mamma, sposa e figlia resterà sempre con voi".

La figlia Samantha, che era in macchina con la mamma al momento dell'incidente, in chiesa ha letto una bellissima lettera: “Ti sei sempre fatta in quattro per tutti noi. Ci mancherai. Sei una super mamma. Grazie per tutto quello che hai fatto”

Originaria di Varese, Sabrina Viale si era spostata nella Granda per dedicarsi a tempo pieno alla cura della famiglia. Viveva con il marito e la figlia in un appartamento in Largo Argentera.

La messa di Trigesima sarà celebrata domenica 23 gennaio alle 10.30 nella parrocchia di San Dalmazzo.