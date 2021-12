Nuovo presidio dei lavoratori Rekeep: "Definiamo un premio di risultato dignitoso"

Come annunciato dalle segreterie di Uil e Cisl nei giorni scorsi, questa mattina (mercoledì 29 dicembre) si è tenuto un nuovo sciopero con presidio davanti ai cancelli della Michelin di Ronchi dei lavoratori dell'appalto Rekeep.

La società con sede a Zola Presoda nel bolognese si occupa di trasporti, logistica, manutenzione e multiservizi presso l’industria di Ronchi e occupa 280 lavoratori. Il primo sciopero con presidio si era tenuto lo scorso 3 dicembre.

Dopo la manifestazione l'azienda aveva incontrato i sindacati che però non hanno ritenuto soddisfacenti le risposte date. Motivo per cui, a pochi giorni dalla fine del 2021, si trovano nuovamente a manifestare il loro dissenso.

Lo sciopero è stato indetto dalla Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Uilm: il motivo è il sostenimento della trattativa per la definizione di un premio di risultato dignitoso per tutti i lavoratori dell’appalto Michelin.

“A dicembre 2020 - dichiarano dichiarano i segretari Alessandro Lotti (Fisascat) e Fabio Bove (Uiltucs) - abbiamo sottoscritto un importante accordo integrativo nel quale Rekeep si impegnava per l’anno 2021 a definire con le Organizzazioni firmatarie un premio di risultato”.



“Dopo un anno di confronto con la direzione aziendale - sostengono - ci viene comunicato che per il 2021 non c è la disponibilità ad arrivare a definire il premio, mentre per il 2022 abbiamo ritenuto che la proposta ricevuta non è sufficiente e dignitosa per il personale dipendente coinvolto”.



I sindacati e i lavoratori presenti oggi davanti ai cancelli dello stabilimento dalle 8,30 di stamattina e fino alle 12,30 riferiscono che "in mancanza di risposte concrete continueranno a sostenere la vertenza con ogni mezzo sindacale e legale."