Anche a Roddino un aiuto dal Pnnr: dalla frana in sicurezza nascerà un belvedere

Duecentoventitré mila euro che diventeranno un punto panoramico su un muraglione che verrà costruito per eliminare una frana presente da molti anni sulla Strada Provinciale 57. Questa la destinazione dei fondi Pnrr che il Comune ha deciso per migliorare quella parte di strada che, da tempo, necessita di un intervento definitivo.

«Abbiamo pensato – afferma il sindaco Marco Andriano – di sistemare in modo definitivo questo tratto stradale che da troppi anni condiziona la viabilità locale. Una situazione non semplice tra esproprio e piccoli interventi resi necessari negli anni per mantenere il tratto percorribile. Ora verrà realizzato un muraglione con punto belvedere dove poter sostare e ammirare il panorama. Se tutto andrà bene dovremmo poter affidare i lavori entro l’estate».

E per il 2022 non ci si ferma qui: «Nei lavori prossimi sono in programma il riammodernamento del cimitero (280mila euro circa per ampliamento di loculi, superamento delle barriere architettoniche, pavimentazione interna e nuovo parcheggio con attenzione ai disabili), la realizzazione della “bottega dei servizi” (negozio, biblioteca, sanitari) a cui dedichiamo tempo, determinazione e tanta pazienza per un importo di 250mila euro, il rifacimento della piazza comunale, e la pavimentazione del concentrico per 990mila euro. Quest’ultimo intervento è in attesa di finanziamento».