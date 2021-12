La specola del "Peano-Pellico" di Cuneo e l'inquinamento luminoso: per la giunta nessun rischio

Stando alle dichiarazioni dell'amministrazione comunale - nella persona dell'assessore Luca Serale - il palazzo che presto sorgerà nell'area ex-Ipi (e quello che poi sorgerà nei pressi entro il 2023) non disturberà in alcun modo l'attività della specola del Liceo 'Peano-Pellico' di Cuneo.



La questione è stata trattata nella seduta decembrina del consiglio comunale del capoluogo. Nel quale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) ha presentato un'interpellanza dedicata in cui esponeva i propri dubbi in base al rapporto tra la specola - la cui cupola di 4,5 metri di diametro è stata realizzata negli anni '90, elemento unico in Italia in quanto posizionato su una struttura scolastica di educazione superiore - e i palazzi circostanti, che minacciano di chiuderne l’orizzonte sud-sud ovest e inquinarne le attività di osservazione del cielo.



Lo stabile tra via Monte Zovetto e via XX Settembre, infatti, sarà un palazzo residenziale più alto di un piano e mezzo rispetto al punto di osservazione della specola. Il progetto originale della Provincia era quello di costruire una struttura di sette piani, ma nel concreto ne verranno realizzati soltanto sei. Una soluzione a cui si è giunti dopo 15 anni di polemiche e confronti e dopo il passaggio dell'ex-Ipi, nel 2019, dalla Provincia alla Barra Costruzioni di Centallo per 5 milioni e 351mila euro.



L'assessore Serale, in consiglio, ha rifiutato totalmente la possibilità che le attività della specola possano rimanere "viziate" dalla presenza di altre costruzioni o dall'illuminazione pubblica circostante: "A lavori ultimati esisterà soltanto il flusso fisiologico degli impianti a led per terra, pressoché ininfluente riguardo all’utilizzo della specola e dal punto di vista dell’inquinamento luminoso - ha detto - . L’illuminazione pubblica verrà presto sostituita, poi, con luci dal flusso verso l’alto pari a zero, secondo legge regionale".