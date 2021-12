Terza dose sulle piste, da domani l'hub regionale a Prato Nevoso: ecco come accedere

La giornata di sensibilizzazione al vaccino è in programma in tre delle principali stazioni invernali piemontesi: Sestriere (Torino), Prato Nevoso (Cuneo) e Alagna (Vercelli).





L’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con i Comuni e le Aziende sanitarie locali (Asl TO3, Asl CN1, Asl Vercelli) e i gestori degli impianti sciistici.



Sarà possibile ricevere la prima dose con accesso diretto o la terza dose nel caso di coloro che hanno già un appuntamento programmato tra il 30 dicembre e il 2 gennaio in uno degli hub vaccinali del territorio piemontese e che potranno cogliere l’occasione di una giornata sulla neve per ricevere il vaccino in alta quota.



Possono accedere all’iniziativa gli over12 che hanno il domicilio sanitario in Piemonte.



Le vaccinazioni si svolgeranno dalle 9.30 alle 15. A Sestriere in Piazzale Fraiteve n. 1 e ad Alagna presso l’Hub vaccinale del Comune in Piazza Rolandi, mentre a Prato Nevoso sarà possibile ricevere il vaccino nelle tensostrutture messe a disposizione dalla Protezione Civile, in collaborazione con la Croce Rossa, in via Corona Boreale 1. Anche qui sarà possibile accedere ad accesso diretto o prenotando sul sito di Prato Nevoso Ski.