Fare il tifo al tempo del green pass

La pandemia da covid-19 ha ormai interessato tutto il pianeta e una grande varietà – se non la totalità – di attività economiche, ricreative e sportive. La ripresa sta continuando il suo corso, con la complicità della campagna vaccinale, ma le misure precauzionali per contenere ed eliminare il rischio di contagio sono ancora necessarie: da qui, la necessità del decreto legge del 24 Dicembre, in vigore dal giorno di Natale, con le sue ulteriori restrizioni, valide anche per il mondo dello sport.

Tra stadi e palestre

Il termine ultimo per le ultime misure precauzionali entrate in vigore giorno 25 Dicembre resta la fine dell’emergenza sanitaria. Tra le ultime disposizioni, vige l’obbligo, per chiunque assista a eventi e competizioni sportive, siano essi organizzati in luoghi al chiuso o all’aperto, di indossare le mascherine ffp2. Congiuntamente all’obbligo di tenere sempre questi dispositivi di protezione per le vie respiratorie, vige il divieto di consumare cibi e bevande per tutta la durata delle manifestazioni sportive organizzate in luoghi chiusi.

Cambiano allo stesso modo anche le disposizioni per l’accesso a piscine e palestre, nonché agli sport di squadra: dal 10 Gennaio 2022, sempre fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, per accedere a questi luoghi e attività sportive sarà necessario il Green pass Rinforzato.

Il mondo dello sport esce dunque trasfigurato dalla pandemia ancora in atto: sin dall’ingresso in palestre e spogliatoi, fino a chiunque desideri assistere dal vivo alle competizioni sportive, ogni elemento della filiera dello sport è stato toccato dallo stato di emergenza sanitaria innescato dal coronavirus e dalle sue varianti. Come per gli sportivi, così anche per chi scommette, le norme cui attenersi sono cambiate. L’ultimo decreto del presidente del consiglio Draghi combina il sistema delle zone colorate con l’entrata in vigore del Super Green Pass , che diviene strumento essenziale per la verifica dell’avvenuta vaccinazione o guarigione di chiunque lo detenga. In breve, il Green Pass rafforzato non prende più in considerazione i tamponi negativi, che a loro volta restano validi, invece, per l’ottenimento del solo green pass standard.

L’impatto del super green pass

La super carta verde si rivela oggi strettamente necessaria per partecipare alle attività sportive di gruppo, in palestra o in piscina, così come per l’ingresso negli spogliatoi: agli sportivi non basta più dunque l’esibizione di un green pass standard ottenuto tramite tampone negativo, ma è indispensabile l’avvenuta guarigione dal covid-19 o l’avvenuta vaccinazione.

Gli spettatori dei principali eventi sportivi dovranno, anch’essi, munirsi di Super Green Pass e, in aggiunta, saranno da adesso in poi tenuti a indossare le mascherine protettive ffp2 (nel rispetto dell’ultimo decreto, entrato in vigore il giorno di Natale). In riferimento al Green Pass, in caso di vaccinazione, dunque, basterà aver ricevuto la prima dose; in questo caso, da 15 giorni dopo la prima somministrazione, il certificato digitale sarà valido per un periodo complessivo di nove mesi dalla somministrazione della seconda; anche per gli spettatori, ad ogni modo, vigono le eccezioni relative ai bambini sotto i 12 anni e a tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Per assistere alle competizioni al chiuso, si ribadisce il divieto di consumare cibi o bevande nel corso delle manifestazioni.

Vale quindi la pena ricordare la necessità di esibire il QR code del green pass rafforzato congiuntamente al proprio documento di riconoscimento, per fare in modo che il personale delle strutture sportive possa verificare l’identità e l’autenticità della certificazione verde in proprio possesso, grazie all’app Verifica C19. Il green pass – sia esso standard o rafforzato – può essere scaricato sull’app IO e IMMUNI; in alternativa, si può effettuare il download sul portale ufficiale www.dgc.gov.it/web o, ancora, ci si può rivolgere ad alcune farmacie o al proprio medico curante per scaricare il documento e stamparne la versione cartacea (ciò che più conta, sia nel caso ci si procuri il digitale, sia in quello in cui si decida di esibire il cartaceo, è la presenza del QR code).