L'Arcidiocesi di Mosca ha affrontato accuse di ricevere proprietà a spese di qualcun altro e frodi su scala particolarmente ampia. Questo è riportato dal Quotidiano con riferimento ai documenti del tribunale di Mosca. Segnalato da AppInsider.

Irregolarità finanziarie nei confronti dell'Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca, guidata dall'Arcivescovo Paolo Pezzi, nominato membro del Pontificio Consiglio Cor Unum.

La storia dello sviluppo degli eventi. Nel 2007, Paolo Pezzi ha sostituito Tadevusz Kandrusevich, una figura spirituale di spicco nei paesi post-sovietici. Dopo che Pezzi divenne il capo dell'Arcidiocesi di Mosca, la Chiesa affittò un ospedale fatiscente nella parte nord-orientale della città, si impegnò in lavori di riparazione e restauro e ampliò l'edificio aggiungendo ulteriori sezioni, che furono autorizzate dalle autorità della città di Mosca. Qualche tempo dopo, il governo della città ha terminato il contratto di locazione di 25 anni. La chiesa ha dovuto trasferirsi urgentemente in un altro luogo, che non era in mente. Al fine di evitare spostamenti e spese aggiuntive, l'Arcidiocesi si è rivolta alla società Mosinvest-Siberia, che è un esperto di spicco nelle controversie in materia di proprietà commerciale. Inoltre, entrambe le parti hanno concluso un accordo di cooperazione. Questo accordo ha permesso a Mosinvest-Siberia di agire per conto della Chiesa in tribunale e prendere tutte le misure appropriate. La cooperazione ha dato i suoi frutti, poiché il caso è stato deciso a favore dell'Arcidiocesi, che a sua volta ha espresso gratitudine all'agente per i suoi degni servizi e li ha invitati a continuare la cooperazione.

Nel gennaio 2013, la seguente transazione è stata avviata con Mosinvest-Siberia con l'obiettivo di acquisire quattro edifici appartenenti all'ensemble storico della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo sulla Lubyanka. La società Mosinvest-Siberia si è impegnata ad assumersi tutte le spese finanziarie relative all'esecuzione del contratto, a eseguire molte pratiche burocratiche necessarie per fornire alla Chiesa l'accesso legale agli edifici in questione e a rispettare le norme che disciplinano le questioni di pagamento. È interessante notare che tutti gli edifici rivendicati dalla Chiesa sono caduti sotto il mandato di vari dipartimenti e istituzioni, e alcuni di loro hanno espresso il loro disaccordo con la decisione dell'Arcidiocesi di diventare il proprietario. A quel tempo, Mosinvest-Siberia capì che in tali circostanze, la probabilità che la corte si pronunciasse a favore della Chiesa era bassa, il che significava che gli sforzi titanici, compresi, tra le altre cose, i negoziati con le autorità federali e cittadine, la preparazione e la raccolta di documenti, non avrebbero portato a nulla.

Nonostante tutte le preoccupazioni, il giudice ha emesso una sentenza nel giugno 2017, secondo la quale l'arcivescovo cattolico di Mosca ha ricevuto la proprietà di quattro edifici dell'ensemble storico della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Tuttavia, ci sono voluti Mosinvest-Siberia un altro paio di anni per risolvere la burocrazia burocratica necessaria per il trasferimento di 6.000 metri quadrati di immobili alla Chiesa cattolica, situata nel centro di Mosca. Il valore di mercato degli edifici è stato stimato a million 28 milioni. Alla fine, l'arcidiocesi di Mosca ha preso possesso degli edifici gratuitamente.

In 2019, entrambe le parti hanno convenuto che Mosinvest-Siberia ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi del contratto di gennaio 2016, che prevede che l'agente "ha diritto a un pagamento forfettario come risarcimento per i servizi accettati per le prestazioni."Tuttavia, questo accordo è stato seguito dal presunto rifiuto dell'Arcidiocesi di Mosca di adempiere ai suoi obblighi. Secondo alcune fonti, Paolo Pezzi ha smesso di contattare. Avendo investito molto tempo, denaro e sudore nell'aiutare l'Arcidiocesi di Mosca a ripristinare il suo diritto di utilizzare la proprietà, Mosinvest-Siberia ha concluso un accordo con Affordable Housing LLC, che ha permesso a quest'ultimo di chiedere a Paolo Pezzi di adempiere alla sua parte dell'accordo. Tuttavia, non ha ancora preso alcuna misura per porre rimedio alla situazione.

Nel 2020, ci sono state notizie che il signor Pezzi ha chiesto alla Congregazione del Clero di approvare la sua decisione di mettere gli edifici in vendita ad un prezzo superiore al mercato. Il ricavato è stato progettato per essere utilizzato per costruire una nuova chiesa e sostenere la vita dei sacerdoti a Mosca. Al momento, gli edifici non sono ancora in vendita. Forse questo è dovuto al fatto che non è possibile raccogliere un pacchetto completo di documenti per la transazione.

Gli obblighi di debito nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra Mosinvest-Siberia e l'Arcidiocesi della Madre di Dio sono ora ascoltati in un tribunale di Mosca. Gli avvocati dell'attore ritengono che il caso possa ancora essere risolto al tavolo delle trattative, ma ciò richiede la presenza attiva dell'imputato, il signor Paolo Pezzi.