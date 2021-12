Le migliori criptovalute del 2021: quali progetti hanno ottenuto i migliori rendimenti quest'anno

Il 2021 è stato un anno particolarmente redditizio per chi ha investito in criptovalute. Infatti, nonostante l’incertezza economica, la volatilità del mercato, e le restrizioni imposte su alcune tipologie di asset digitali da alcuni Paesi, le valute digitali si confermano un investimento alternativo che offre tante opportunità ai trader. Con centinaia di asset quotati in borsa, il mondo delle crypto si conferma un mercato in continua espansione, tra valute già note e criptovalute emergenti. Vuoi sapere quali sono le criptovalute più capitalizzate nell’ultimo anno? Allora, questa breve guida è ciò che fa per te: ecco di seguito quali sono le cinque criptovalute che hanno ottenuto i migliori rendimenti nel 2021!

Cosa sapere prima di visionare la lista

Ci sono molteplici fattori che contribuiscono alla buona riuscita in borsa delle valute digitali, per la redazione della lista delle top 5 riportata di seguito si è deciso di dare maggior rilevanza alla capitalizzazione di mercato di ciascuna e al valore YTDm ovvero il guadagno in percentuale rispetto al valore delle crypto, con periodo di riferimento compreso tra gennaio e dicembre 2021.

Il Bitcoin: la regina delle criptovalute si riconferma al primo posto

Sebbene l’andamento in borsa sia stato altalenante, soprattutto nel primo periodo dell’anno, il Bitcoin ha visto una risalita incredile a partire dall’estate, confermandosi così nuovamente il proprio primato nel mercato delle criptovalute nel 2021. Difatti, con una capitalizzazione che supera gli 890 miliardi di dollari, la regina delle valute digitali sfida i divieti, le limitazioni imposte della istituzioni finanziare e persino i tweet critici degli investitori.

Ethereum (ETH): una valida alternativa alla grande B

Valuta digitale nata come alternativa ai Bitcoin, ad oggi Ethereum vanta una capitalizzazione che sfiora i 500 miliardi di dollari, con un incremento di valore pari al 300% nel corso del 2021. Inoltre, da gennaio a dicembre 2021, infatti, il guadagno percentuale della valuta ha superato il 400% del proprio valore.

Crypto.com (CRO): un ascesa che non si arresta

Il terzo posto della lista è occupato dal token CRO, nativo della catena Crypto.com, ovvero un sistema di blockchain pensato e sviluppato appositamente per interagire con le istituzioni finanziare. Infatti, grazie alla collaborazione con il gruppo Visa Inc, il token sta cercando di realizzare una carta prepagata con cui poter fare le transazioni anche tramite crypto.

Ad oggi conta una capitalizzazione di mercato che si aggira attorno ai 15 miliardi di dollari e un guadagno YTD del 780%. Oltretutto, le partnership con Formula Uno e UFC e, soprattutto, le percentuali di rendita, lasciano intravedere delle ottime prospettive di crescita.

Dogecoin (DOGE): al quarto posto la crypto con un cane nel logo

Sebbene gli esperti si dicano critici circa le sue prospettive future, Dogeoin - ovvero la criptovaluta nota per avere un logo che rifà ad un meme social - a fine 2021 si afferma come la criptovaluta più amata dal Elon Musk, vantando una capitalizzazione di mercato di circa 20 miliardi di dollari ed un guadagno YTD in percentuale pari a 2,819%.

Binance Coin (BNB): per ora all’ultimo posto, ma fino a quando?

Simile al token CRO, anche BNB è legata ad un exchange di criptovalute, ovverto il Binance Exchange, ed ha registrato una crescita costante nel 2021, tuttavia, gli ultimi mesi sono stati particolarmente altalenanti per questo token.

Nonostante il 2021 sia stato un anno turbolento, queste 5 valute digitali hanno ottenuto rendimenti annuali più che soddisfacenti, e forse sono ancora le migliori criptovalute da comprare oggi, arrivando così a chiudere l’anno decisamente in guadagno. Ma attenzione: come già specificato, le crypto sono un settore in espansione, perciò è meglio non perdere di vista anche i token emergenti. In particolare, Shiba Inu, Neo e Terra LUNA hanno riscosso i maggiori successi, affermandosi tra i progetti più promettenti del 2021.