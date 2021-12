Prosciutto di Parma, qualità ed eccellenza italiana

Il Prosciutto di Parma è un prodotto italiano d’eccellenza, famoso nel mondo per la sua bontà e il suo gusto unico. Frutto di una tradizione tramandata per secoli, è tutelato da un consorzio fondato apposta per garantirne autenticità, qualità e rispetto delle fasi di produzione.

Questo prosciutto è uno dei simboli italiani più conosciuto e fra i più rappresentativi del Made in Italy, apprezzato per il suo sapore genuino e inconfondibile. Scopriamo quali sono gli aspetti che rendono così speciale questo prosciutto.

Produzione senza conservanti né additivi

Sano, buono e genuino, il Prosciutto di Parmaviene prodotto senza l’uso di conservanti o additivi, particolare importante nel mantenere inalterato e naturale il sapore gustoso. Prodotto dalla coscia di maiale, alla quale viene aggiunto il sale, viene lasciato insaporire lentamente in un contesto speciale che è quello delle colline parmensi, che gli infondono il caratteristico profumo.

La sua unicità è dovuta al fatto che viene prodotto in una zona limitata della provincia di Parma, la sola che possiede una combinazione climatica ideale per assicurargli una stagionatura naturale, condizione indispensabile per conferire al prosciutto la sua caratteristica dolcezza.

Il risultato è dunque un prosciutto DOP, rigorosamente controllato nella fase di produzione, e la cui autenticità è confermata dalla corona ducale che viene impressa a fuoco.

Il prodotto racchiude nel suo gusto e nella sua infinita bontà tutto il sapere delle tradizioni antiche, i sapori e i profumi di un territorio straordinario, dati ovviamente anche dalla qualità della materia prima impiegata.

Oltre che essere inconfondibile per dolcezza e gusto, questo prosciutto ha anche un elevato valore nutrizionale. La presenza di pochi grassi, di vitamine, sali minerali e proteine facilmente digeribili, rendono questo fantastico prosciutto un alimento di eccellenza assoluta, adatto a tutti.

In cucina è estremamente versatile e si presta alla preparazione di squisite ricette, sia delle tradizioni che di nuove, in grado di deliziare anche i palati più esigenti. E’ importante scegliere sempre quello originale per assaporare tutta la bontà che questo prodotto porta con sé.

Qualità e materie prime selezionate

Per degustare il vero prosciutto di Parma, realizzato con materie prime selezionate e secondo la migliore tradizione, è fondamentale affidarsi ad uno store che possa offrire prodotti affidabili e sicuri, come Merusi 1876. Infatti, questa bottega storica di Parma, oggi presente anche sul web, assicura prodotti tipici di alta qualità ed effettua consegne sia in Italia che in Europa.

Oltre al pregiato prosciutto di Parma, online propone anche un ampio assortimento di salumi come prosciutto, salame, coppa, pancetta, ma anche bresaola, cotechini e zamponi, e perfino vini, liquori e formaggi, fra cui anche il Parmigiano Reggiano. La consegna viene effettuata direttamente al domicilio del cliente in poco tempo e i prodotti vengono confezionati in maniera tale da conservare le loro proprietà organolettiche durante il trasporto.

Nulla a che vedere con i prodotti che si acquistano comunemente al supermercato, in quanto si tratta di prodotti tipici, realizzati secondo antiche ricette e in grado di apportare gusto e nutrimento come solo le bontà made in Italy sanno fare.