Vino rosso: l’Amarone della Valpolicella tra le eccellenze italiane più amate in tutto il mondo

Nelle principali classifiche di vendita l’Amarone della Valpolicella si conferma uno dei grandi rossi più richiesti, una vera e propria eccellenza del settore vinicolo italiano e uno dei vini del nostro Paese più amati a livello internazionale.

Considerato il vino più prestigioso del Veneto, si tratta di un rosso elegante adatto all’invecchiamento, da abbinare con formaggi stagionati e secondi piatti a base di carne come selvaggina e stracotti.

Oggi è possibile acquistare l’Amarone della Valpolicella anche sul web, rivolgendosi ad enoteche online specializzate come Vino.com. L’e-commerce propone una selezione unica con le migliori etichette di Amarone della Valpolicella DOCG, con la possibilità di usufruire di prezzi convenienti, tanti consigli utili per la scelta del prodotto più adatto e un servizio di consegna specifico, per garantire la massima incolumità delle bottiglie con attenzione al packaging ecologico per rispettare l’ambiente.

Storia e caratteristiche dell’Amarone della Valpolicella

L’origine dell’Amarone della Valpolicella proviene dal Recioto, un vino veneto che si presenta come un passito leggermente vellutato dal sapore abbastanza dolce.

Si narra che un cantiniere poco attento si dimenticò di alcune botti di Recioto, favorendone la fermentazione alcolica e ottenendo invece di un vino dolce un vino secco e lievemente amaro. Oggi queste caratteristiche sono i tratti distintivi dell’Amarone della Valpolicella, un vino che rispetto al Recioto è più fermentato, amaro e secco.

Intorno alla metà degli anni Trenta del Novecento il capocantina decise di sperimentare quel vino dimenticato dallo sprovveduto cantiniere, affermando dopo la degustazione come fosse bevibile nonostante il gusto fosse piuttosto amarognolo. Da questa connotazione prese il nome di Amarone, un denominazione arrivata fino ai giorni nostri e conosciuta in tutto il mondo, un risultato straordinario per un vino creato per caso dalla sbadataggine di un cantiniere.

L’Amarone della Valpolicella conobbe subito un grande successo, entrando in commercio però soltanto nel 1953. Grazie al riscontro del pubblico vennero realizzati ingenti investimenti nella produzione di Amarone della Valpolicella, arrivando nel 1968 all’ottenimento della certificazione DOC, ovvero Denominazione di Origine Controllata. Nel 2010 questo vino conquistò un ulteriore riconoscimento, la certificazione DOCG di Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Oggi l’Amarone della Valpolicella viene realizzato con un mix di uve veronesi tutte autoctone, tra cui Rondinella, Corvina e Corvinone, con la presenza in percentuale minore di altre uve provenienti da vigneti locali selezionati.

Le uve sono raccolte a mano, appassiscono per 100 giorni all’interno di cassette e sono vinificate in inverno. Le caratteristiche principali dell’Amarone della Valpolicella sono aromi concentrati, alcune note di frutti di bosco e dei lievi sentori di spezie, oltre all’inconfondibile gusto amarognolo.

Quali sono le migliori bottiglie di Amarone della Valpolicella da acquistare?

La gamma di Amarone della Valpolicella è piuttosto ampia e variegata, con proposte per ogni esigenza.

Un vino molto apprezzato è l’Amarone della Valpolicella DOCG Anfora 2018 Cantina Valpantena, dal colore rosso rubino con riflessi granata, profumi di prugna matura e lievi sentori di cioccolato fondente. Un prodotto ricercato da molti appassionati è anche l’Amarone della Valpolicella DOCG 2017 Montresor, ideale per accompagnare formaggi stagionati e piccanti.

Tra le bottiglie più vendute di questo storico vino veneto c’è l’Amarone della Valpolicella Classico DOCG Costasera 2016 Masi, in grado di offrire un intenso bouquet di frutta cotta, ciliegia e prugne.

Tra le etichette premiate è possibile trovare l’Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2017 Allegrini, in cui la componente fruttata viene esaltata in modo egregio, con un sorprendente finale vellutato piacevolmente persistente.

Una bottiglia davvero esclusiva è l’Amarone della Valpolicella DOCG Monte Lodoletta 2013 Romano Dal Forno, un vino premiato a livello italiano e internazionale capace di esprimere al massimo le potenzialità dell’Amarone della Valpolicella.