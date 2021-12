Al teatro Toselli di Cuneo il Gran Concerto di Capodanno

L'mergenza Covid ha fatto saltare tutti i Capodanni in piazza, ma resta programmato quello al Teatro Toselli di Cuneo.

Venerdì 31 dicembre alle ore 22 si terrà il "Gran Concerto di Capodanno". Si esibirà l'Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas ed il Coro lirico Enzo Sordello diretto da Nina Monaco e Francesco Pellegrino.

Programma

Il tema musicale della serata è la danza e saranno eseguiti brani dalla Suite sinfonica de Il Lago dei Cigni di P. I. Tchaïkovsky, il Baccanale da Sansone e Dalila di C. Saint-Saëns, l’ouverture dell’operetta Il Pipistrello ed il Bel Danubio blu di J. Strauss, la Farandole da l’Arlesiana di G. Bizet, la Barcarola dall'opera I racconti di Hoffmann di J. Offenbach, la Danza Slava n°8 di A. Dvorak, la celebre aria Libiamo Ne Lieti Calici da La Traviata di G. Verdi e, per concludere, la Marcia di Radetzky di J. Strauss





Presentazione

Paul-Emmanuel Thomas ha studiato al Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi ed al Conservatoire Royal di Liegi contemporaneamente agli studi universitari all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Appartiene alla nuova generazione dei direttori d’orchestra francesi ed è stato il primo direttore ospite dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte. Nel 2012, è stato nominato direttore artistico del prestigioso Festival de Musique de Menton. Artista versatile, ha collaborato con l’Orchestra nazionale di Tolosa e l’Ensemble Kanazawa in Giappone. E’ coinvolto in progetti originali con l’Opera di Rouen e l’Opera di Tours e grazie alla sua direzione flessibile ed attenta, secondo la definizione di Opéra Magazine, Thomas è assai ricercato dai solisti ed ha partecipato alla tournée europea di Roberto Alagna Shakespeare Stars. Dopo il suo debutto ne La Traviata, è regolarmente invitato in Italia a dirigere il repertorio del belcanto. Ha diretto Carmen di Bizet nella produzione dell’Opéra en plein air e la messa in scena di Patrick Poivre d’Arvor trasmessa in diretta sul canale televisivo Paris Première.

Nina Monaco ha studiato ha frequentato il Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, conseguendo il diploma di canto come soprano e si è laureata in Sociologia alla Federico II di Napoli. A 23 anni ha vissuto la sua prima esperienza internazionale, a San Diego in California. Ha debuttato in ruoli protagonisti al Teatro Nazionale di Roma,a Parigi presso l'Opera Comique, al Teatro la Fenice diVenezia, poi Su invito di Istituti di Cultura italiani e Ministeri della Cultura, si è esibita in diverse città degli Stati Uniti, della Turchia, della Spagna e della Germania. In Italia, ha partecipato a diversi festival e manifestazioni artistiche: Benevento-Città Spettacolo, Ville Vesuviane-Campolieto, Santa Chiara-Napoli, Estate Sorrentina, Giubileo 2000-Paloma a Pompei, Musicarchitettura a Gerace e in decine di altre città italiane. Accompagnata sempre da prestigiose orchestre, come l'Arturo Toscanini di Parma e la Nuova Orchestra Napoletana. Ha partecipato a Casa Rai Uno e a Uno Mattina Estate ed ha curato anche una collana discografica di musicoterapia per la BMG Ricordi. Dal 2010, è docente di canto al Liceo Musicale Ego Bianchi.

Ultimamante, il Coro Sordello si avvale anche della collaborazione del giovane Francesco Pellegrino, cuneese, docente di Lingua Inglese, diplomato in direzione d'orchestra.



Info e prenotazione biglietti: tel. 0171.698388 – 333 4984128 e-mail: promocuneo@tin.it

All’ingresso occorrerà esibire il green pass dai 12 anni, con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 ed attenersi alle vigenti norme anti-Covid.