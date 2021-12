Il bis del concerto di Natale per l’ospedale di Saluzzo rimandato a primavera

“Dopo un confronto con gli amici che hanno partecipato alla prima edizione del Concerto di Natale per l'Ospedale di Saluzzo, ovvero i Polifonici del Marchesato, il Coro J4Joy, la Compagnia Teatro Prosa e la Compagnia Primo atto, sentita l'ASL Cuneo 1, si è deciso di rimandare l'attesa replica del concerto di Natale per l’Ospedale di Saluzzo prevista per l'8 gennaio".

A informare dello slittamento di data è l’associazione "Officina delle Idee" promotore dell’iniziativa solidale a sostegno della struttura ospedaliera cittadina.

"Per quanto la normativa ce lo consentisse – sottolinea il presidente Giovanni Damiano- non si è ritenuto opportuno creare situazioni potenzialmente a rischio: il bene dell'ospedale, dove oggi si è aperto un secondo piano a nuovi e numerosi pazienti affetti da covid 19 (principalmente non vaccinati), passa anche attraverso comportamenti improntati alla prudenza, per il rispetto verso l’ospedale e chi vi lavora, come per la comunità Saluzzese tutta. Grazie a chi ci ha sempre sostenuto".

Con il concerto del 18 dicembre al teatro Magda Olivero, che ha fatto registrare il tutto esaurito, motivo per il quale si era deciso di replicare l’8 gennaio, con lo stesso format e gli stessi artisti, erano stati raccolti poco meno di 2 mila euro. La data non è ancora fissata ma sarà in primavera e verrà comunicata appena possibile.