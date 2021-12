Clavesana, i primi dieci anni del Gruppo Volontari del Soccorso

Era il 2010, quando i consigli direttivi dei volontari del soccorso di Carrù e di Farigliano-Piozzo, valutarono l’opportunità di unire le forze in una nuova e unica associazione. Con la supervisione di Anpas, il progetto divenne realtà nella sede a Clavesana, in corso Vittorio Olcese, e il 14 aprile 2011 si tennero le elezioni del neonato Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana.



Ora sono passati dieci anni, e per festeggiare l’importante traguardo, l’associazione ha voluto rendere onore alle “anzianità di servizio” che cascano proprio nell’anno del decennale.



Le menzioni di “benemerenza” vanno ai soccorritori con 35, 25, 20, 15, 10 e 5 anni di anzianità. Nel 2021, raggiunge ben 35 anni di attività Giuseppe Cardone. Trent’anni di “anzianità” invece per Candida Cavalleris, 25 per Pierluigi Devalle, 20 per Daniele Calandri e Piero Aimo, 10 per Massimo Torrelli, Matteo Tomatis, Savino Tealdi, Guido Grosso, Bruno Carlo Filippi e Piero Barberis. Raggiungono i 5 anni Giorgio Daniele, Sandra Peira, Felice Piccioni, Valentino Pinna e Giovanni Sciolla.



Il Gruppo tiene a esprimere "il più profondo grazie" per il loro aiuto.