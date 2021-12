Calcio Serie D: ufficiale, rinviata Chieri-Fossano

La pandemia torna a condizionare in maniera pesante il calcio dilettantistico.

La LND ha infatti deciso di rinviare la sfida tra Chieri e Fossano, recupero della 15^di campionato, fissato per giovedì 30 dicembre.

L'incontro è stato rinviato a data da destinarsi in seguito alla comprensibile richiesta inoltrata dalla società fossanese.

LA NOTA UFFICIALE

Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla Società FOSSANO CALCIO, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara CHIERI - FOSSANO, Campionato Serie D in programma giovedì 30 dicembre 2021, è rinviata a data da destinarsi.