Sci alpino: Corrado Barbera migliore italiano nel secondo slalom FIS di Valmeinier

Superata la delusione dovuta alla squalifica nella seconda manche del primo Slalom FIS disputato a Valmeinier, il finanziere cuneese Corrado Barbera ha colto un ottimo settimo posto nella seconda gara tra le porte strette nella stazione sciistica della Maurienne.

Il migliore nel secondo Slalom è stato il figlio d’arte francese Steven Amiez, portacolori del Club des Sports de Courchevel e recente vincitore di uno Slalom FIS a Plan de Corones-Kronplatz. Il figlio del vice campione olimpico di Salt Lake City, Sebastien Amiez, ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,29”,64/100, staccando rispettivamente di 17/100 e di 25/100 i connazionali Leo Anguenot (Club des Sports La Clusaz) e Diego Orecchioni (Club des Sports Courchevel).

Uscito nella seconda manche il finanziere bergamasco Filippo Della Vite, che aveva vinto il primo Slalom di Valmeinier, il migliore degli italiani è stato proprio Corrado Barbera, che ha limitato il distacco da Amiez in 98/100.

Bene anche un altro dei delusi della prima gara, il poliziotto genovese Marco Abbruzzese, che ha chiuso il secondo Slalom in dodicesima posizione, con 1”,60/100 di distacco. Il carabiniere limonese Edoardo Saracco è giunto ventunesimo a 2”,16/100.

Primo giorno di gare FIS invece a Gsiesertal-Valle Casies, in Alto Adige. Lo Slalom FIS maschile al quale hanno partecipato alcuni atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali è stato vinto dall’atleta di casa Denis Villgratter (Amateursportverein Pichl Gsies Raiffeisen) con il tempo totale di 1’,15”,26/100 e con 11/100 di vantaggio sull’israeliano Itamar Biran (Israel Ski Club). Terzo a 13/100 Raffael Hopfgartner (Amateursportclub Gsiesertal). Undicesimo posto per l’albese Francesco Magliano del Mondolé Ski Team, sedicesimo assoluto e quarto tra gli Aspiranti per l’astigiano Matteo Chirieleison, anche lui del Mondolé Ski Team.