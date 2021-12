Volley A1F. Il Covid non ferma Cuneo: a Treviso il quarto di Coppa Italia con Conegliano. Primasso: "Certi dogmi sportivi vanno rispettati" (VIDEO)

Sarà un quarto di finale di Coppa Italia quasi proibitivo quello che vedrà la Bosca S. Bernardo Cuneo impegnata domani pomeriggio (giovedì 30 dicembre, ore 18) al Palaverde di Treviso contro le campionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Gara secca, già sulla carta complicata se coach Pistola avesse avuto a disposizione l'intera rosa ed una preparazione adeguata, che però si è trasformata in un'autentica impresa sportiva dopo la positività al Covid-19 di 4 atlete riscontrata la scorsa settimana con il conseguente stop agli allenamenti.

Ma Cuneo va in Veneto a testa alta e metterà in campo anima e cuore per non sfigurare al cospetto di Egonu e compagne.

Abbiamo incontrato il direttore sportivo di Cuneo Granda Volley, Gino Primasso, al quale abbiamo rivolto alcune domande.

La situazione a distanza di una settimana? "In miglioramento - dice -. Il fatto di aver bloccato immediatamente gli allenamenti appena abbiamo scoperto i casi di positività ha fatto sì che non se ne siano riscontrati altri. Quattro casi praticamente asintomatici, ora in via di guarigione. Ci rendiamo tutti conto di quanto sia difficile fare previsioni ed anche se ora le cose stanno andando meglio, è impossibile prevedere quel che sarà domani".

Primasso analizza la sfida di Coppa Italia: "Una partita già non facile di suo, che affronteremo con l'organico a disposizione. Non andremo in Veneto per fare le vittime sacrificali, ma è chiaro che loro sono strafavorite. Non sarà facile, ma credo ci siano dei dogmi sportivi che vanno rispettati, dunque giocheremo a testa alta".

Dopo lo stop immediato agli allenamenti nelle prime ore dopo la scoperta dei 4 casi di positività, in questi giorni le ragazze di Pistola sono tornate in palestra ma a ranghi ridotti: "Gli allenatori stanno facendo parecchio lavoro tecnico individuale e differenziato, in modo da poter comunque proseguire con la preparazione. Dopo Conegliano sarà concesso qualche giorno di pausa per tirare il fiato poi, in base al risultato della gara con le venete, capiremo se dovremo andare a giocare le semifinali di Coppa Italia oppure pensare alla prima di ritorno di campionato con Roma".

Circa il recupero dell'ultima di andata con Busto Arsizio: "Non si sa nulla. La Lega ora sta organizzando la finali di Coppa Italia, poi vedrà. Dobbiamo imparare a vivere alla mezza giornata, non alla giornata, ed essere pronti mentalmente ad ogni evenienza".

