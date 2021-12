Bra, nella chiesa delle Sorelle Clarisse si rinnova l’appuntamento con il presepe

Fino alla capanna dove troviamo la Santa Famiglia, fulcro di tutta l’esperienza cristiana. In questa cornice, “La Madonna diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”. Con queste parole, l’evangelista Luca ci proietta in quella che è la notte dei tempi, in cui Gesù venne alla luce in una semplice mangiatoia, ai confini del mondo allora conosciuto. Da quel giaciglio il Signore si è fatto Parola di speranza per l’umanità di ieri, oggi e domani.