Le nuove frontiere dell'online: tante nuove possibilità per noi

Se pensavate che la Rete ormai non avesse più modi e mezzi per stupirvi, vi sbagliavate di grosso: gli ultimi due anni ci hanno mostrato quante cose si possono fare grazie alle moderne tecnologie senza nemmeno muoversi da casa. Non solo la scuola, non solo corsi, non solo le università: musei, concerti, conferenze.

Certo, l'esperienza dal vivo non è così facilmente replicabile, ma per quanto riguarda, ad esempio, il grosso comparto del gioco online, sappiate che ci sono opportunità che rischiano, una volta provate, di farvi entrare in un casinò fisico e farvi sentire un po' la mancanza dei Game Show: atmosfera di un vero tavolo da casinò, ricreata grazie a registrazioni in veri e propri studi televisivi, giochi e luci, un vero e proprio intrattenimento all'avanguardia che inizia nel momento in cui si entra in queste sale viruali e spegne le sue luci della ribalta nel momento in cui decidiamo di spegnere il computer. Certo, perché in tutto questo non ci saremo mai mossi da casa nostra.

Ma vediamo quali altre conquiste riusciremo a fare nei prossimi anni grazie alla Rete: pronti per scoprirne delle belle?

Meta: la nuova frontiera del virtuale

Forse vi sarà giunta notizia: Mark Zuckerberg ne ha escogitata un'altra delle sue, creando Meta: di cosa si tratta? Parliamo di Metaverso, ovvero un luogo virtuale che ricalchi in tutto e per tutto un luogo reale. Dalla casa al supermercato, dall'ufficio alla casa dei nostri amici, tutto sarà virtuale ma. ricreato in modo talmente perfetto che non ce ne accorgeremo nemmeno. Ovviamente si tratta di una tecnologia che andrà implementata nel corso degli anni -forse addirittura dei decenni- ma non temete: un giorno o l'altro saremo invasi dal metaverso, o forse saremo noi a invadere lui, non muovendoci più da casa nemmeno per andare a trovare i nostri genitori!

Non vi preoccupate: la realtà sempre esisterà, ma ci potremo fare un bagno al suo interno solo quando davvero ne avremo voglia. Quante volte abbiamo pensato che sarebbe bellissimo vedere i nostri amici ma non avevamo nessuna voglia di uscire di casa al freddo per raggiungerli? Quando il metaverso sbarcherà nelle nostre vite, i locali saranno virtuali! Ovviamente le birre non saranno incluse, quindi ricordate di fare un salto nel supermercato virtuale (connesso a quello reale e alle sue offerte, perché altrimenti poco senso avrebbe!) a comprarne una cassa. E se avrete voglia di giocare, non temete: all'interno del metaverso siamo arciconvinti ci saranno anche i nostri casinò preferiti, pronti a farci passare una nottata in compagnia degli amici puntando alla roulette o facendo i nostri migliori bluff al tavolo del poker.



Insomma, sempre più frequentemente la realtà virtuale farà capolino nelle nostre vite e ci sosterrà quando non avremo voglia di muoverci da casa: sia per imparare, sia per lavorare o per divertirci, ridurre le fatiche al minor numero possibile è esattamente quello che questo genere di esperienza ci assicura.

Ancora non siamo nell'era del metaverso, ma le tante esperienze di divertimento che possiamo avvicinare online non ci lasceranno a bocca asciutta!