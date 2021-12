A Cervere un inizio 2022 con investimenti per 1 milione e 277mila euro

Autunno-inverno 2022: in frazione Grinzano inizieranno i lavori per la riqualificazione del canale che attraversa la zona fortemente trafficata. Un intervento che rientra nel PNRR per un investimento complessivo di 998 mila Euro.

«Questi soldi, afferma il sindaco Corrado Marchisio, sono frutto di un bando a cui partecipammo tre anni fa. Per il paese si tratta di un intervento importante in una zona di passaggio dove la sicurezza deve essere messa al primo posto. Lavoreremo sulle sponde e sulla platea del canale che, in estate, serve i campi agricoli per l’irrigazione. Per non creare disagio agli agricoltori i lavori inizieranno nell’autunno prossimo e proseguiranno per circa due mesi».

Il primo cittadino si sofferma anche su altri argomenti interessanti per il 2022: «Abbiamo da poco approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un semaforo in fraz. Tetti Chiaramelli sulla statale 231 che collega Cervere a Fossano. Questa soluzione servirà a dare maggior sicurezza nella zona dei due innesti stradali dove ora bisogna fare molta attenzione. Il lavoro è finanziato dal Comune per un importo di 70 mila Euro e verrà effettuato la prossima primavera».

Per la riqualificazione energetica: «Dei 500 corpi illuminanti del paese, prosegue il sindaco, ne abbiamo sostituiti già circa 180 con lampadine a risparmio energetico. Il progetto totale è di 99 mila Euro (80% da fondi della Regione Piemonte)».

E Corrado Marchisio conclude: «Ad inizio gennaio saranno effettuate verifiche geologiche per il cimitero di Cervere. Verranno fatti diversi interventi in via di definizione come priorità per un importo complessivo di 110 mila Euro (metà da soldi regionali)».