Asti-Cuneo: dalla Regione via libera alla Valutazione di Impatto Ambientale. Ora la palla passa al Ministero

Un altro passo in avanti per la realizzazione del completamento dell’autostrada Asti-Cuneo. La Giunta della Regione Piemonte ha infatti dato il via libera alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto definitivo, che andrà ora al Ministero dell’Ambiente per il parere sulle richieste di integrazioni scaturite dalle analisi della progettazione.



«Proseguiamo nel nostro impegno per completare questa infrastruttura essenziale per il Piemonte – sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi -. Siamo riusciti a esprimere il parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale in meno di due mesi, ora le nostre considerazioni andranno al Ministero dell’Ambiente e ci aspettiamo da Roma altrettanta velocità per un’opera che il nostro territorio non può più attendere».



Il parere della Regione Piemonte contiene infatti alcune prescrizioni di carattere ambientale e paesaggistico, tra cui la richiesta di attenzione alle acque sotterranee e di un piano di monitoraggio ambientale, che ora saranno prese in esame dal Ministero dell’Ambiente per poi dare avvio alle integrazioni al progetto.



«È importante avere in tempi rapidi – proseguono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - la chiusura dell’iter ministeriale, in modo da poter procedere ulteriormente e passare dal progetto definitivo a quello esecutivo, dotando finalmente il territorio di un’arteria strategica per la connessione delle diverse realtà produttive e per il sistema autostradale nazionale».