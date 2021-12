Bra, in archivio il 685° anniversario dell’apparizione della Madonna dei Fiori

Semplicità, devozione, partecipazione. A Bra va in archivio con queste cifre il 685° anniversario dell’apparizione della Madonna dei Fiori.

Giorni di preghiera e celebrazioni hanno caratterizzato questo appuntamento, che ha raggiunto il culmine mercoledì 29 dicembre, fino alla Santa Messa vespertina con l’assemblea raccolta nella cripta del Santuario nuovo. Un esempio di come la devozione mariana può aiutarci ad affrontare il difficile tempo della pandemia.



Permane vivo in tutti i braidesi il mistico racconto che ricorda gli eventi miracolosi avvenuti nel 1336 dopo l’apparizione della Beata Vergine a una giovane prossima al parto, Egidia Mathis: masnadieri che volevano aggredirla messi in fuga da una folgorante luce e pruno fiorito in pieno inverno.



Oggi, il Santuario braidese è una pietra miliare che muove fiumi di pellegrini a pregare la Madonna all’ombra del grandioso mosaico firmato da Padre Rupnik, che vale a richiamare sopra i loro cuori l’amore salvifico di Dio.