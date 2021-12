Cortemilia, redatto il progetto per la messa in sicurezza del ponte sulla provinciale 429

L’Ufficio Tecnico del settore Viabilità della Provincia di Cuneo (sezione di Alba) ha redatto il progetto di fattibilità tecnica e economica per la messa in sicurezza di un ponte a Cortemilia sulla strada provinciale 429 nel tratto Castino-bivio con sp 52 Pezzolo. Si tratta di un ponticello della lunghezza di circa 14 metri che presenta un degrado dei parapetti dovuto agli anni, aggravato da due incidenti stradali che hanno causato il parziale abbattimento della muratura in pietrame.

La Provincia provvederà quindi a sostituire i vecchi parapetti in pietrame inserendo due tratti di barriera a bordo ponte come richiesto dalle attuali normative. Il cantiere prevede un modesto allargamento della piattaforma stradale per portare le misure delle corsie a 3,50 metri, oltre a due cordoli in cemento armato larghi 0,50 metri funzionali al posizionamento dei guard-rail. Il costo dell’intervento è di 55.000 euro, di cui 40.160 euro per lavori (compresi oneri per la sicurezza) e 14.840 per somme a disposizione dell’amministrazione. Le opere in progetto sono finanziate nell’ambito del decreto ministeriale Ponti anno 2021.