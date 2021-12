Covid, 62 positivi a Ceresole d'Alba. Il sindaco Olocco: "A Capodanno non ospitate troppe persone in ambienti chiusi"

Nel comune di Ceresole d'Alba risultano 62 casi di infezione da Covid 19 con una crescita che continua a veder crescere i casi di positività. "Al momento, fortunatamente, non si riscontrano situazioni critiche nello stato di salute degli interessati che, anche grazie ai vaccini, in molti casi presentano sintomi lievi - dichiara il sindaco Franco Olocco che invita i cittadini ad adottare tutte le possibili precauzioni per evitare la diffusione del contagio in vista della prossima festa di Capodanno -: In generale si invita la cittadinanza ad evitare di ospitare troppe persone in ambienti chiusi. Inoltre è importante che i comportamenti individuali siano adeguati: massima attenzione, prudenza, mascherine, igiene e distanziamento sono indispensabili per evitare le occasioni di contagio. Se possibile meglio effettuare un tampone prima di partecipare alle feste per avere una maggiore sicurezza per sè e per gli altri".



Ancora una volta l'Amministrazione comunale invita i cittadini che non avessero già provveduto con il completamento del primo ciclo vaccinale ad effettuare le vaccinazioni COVID 19 presso l'ospedale di Verduno o quello di Alba e Bra. "Anche nel nostro territorio il contagio da Covid interessa in percentuale più elevata le persone che non hanno ancora aderito alle vaccinazioni".



A partire da martedì 14 dicembre sono riprese le vaccinazioni presso l'HUB vaccinale di Sommariva del Bosco, nei locali di viale scuole 11 (non più nella palestra comunale che è tornata a disposizione delle scuole) destinato ai cittadini che dovranno effettuare la terza dose di vaccino e che saranno contattati direttamente allo scadere dei 5 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

Per le altre casistiche si invitano i cittadini a consultare il sito https://www.ilpiemontetivaccina.it/ .

Queste in sintesi le casistiche previste:

ACCESSO ALLA TERZA DOSE O DOSE AGGIUNTIVA

Convocazione diretta in base alle categorie prioritarie stabilite dal piano nazionale (massima priorità per immunocompromessi, fragili, ospiti e personale RSA, over80, personale sanitario; priorità per la fascia 60-79 anni e care giver, a seguire 40-59 anni e 18-39 anni).

MODALITÀ

Nei primi giorni successivi alla maturazione dei 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione anti COVID19 (con doppia dose o monodose in base al tipo di vaccino) verrà inviato un SMS con la proposta di data per ricevere la dose booster.

L’appuntamento verrà fissato entro la finestra temporale di validità del proprio green pass.

Resta sempre valida la possibilità di modificare la data o di prenotare autonomamente in una delle Far macie aderenti (solo per cittadini con domicilio sanitario in Piemonte e con almeno 18 anni compiuti il giorno della vaccinazione) o presso il proprio medico di famiglia se vaccinatore.



ACCESSO DIRETTO PER CHI HA IL GREEN PASS IN SCADENZA ENTRO 72 ORE

I cittadini con Green Pass in scadenza (a seguito della riduzione della validità da 12 a 9 mesi) possono recarsi in accesso diretto, se il GreenPass scade entro le 72 ore, presso uno dei punti vaccinali dedicati.

Elenco punti vaccinali dedicati: