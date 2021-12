Cuneo piange Giovanni Giartosio, ex professore di educazione fisica nel capoluogo

Si sono svolti questa mattina, giovedì 30 gennaio i funerali del professore Giovanni Giartosio, conosciuto per essere stato insegnante di educazione fisica alle scuole medie e in diversi istituti superiori del cuneese, oltre ad essere stimato come maestro di tennis e primo fondatore di una palestra nel capoluogo.

Si è spento all'età di 80 anni all'ospedale Santa Croce dove era ricoverato dopo aver lottato per diverso tempo contro una malattia.



Giartosio lascia la moglie Gian Paola, i due figli, il fratello e i nipoti Tommaso e Iacopo. I funerali si sono tenuti questa mattina alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Cuneo. Giovanni Giartosio riposerà al cimitero di Boves.