Frana a Pocapaglia, la Provincia stanza 99 mila euro per gli interventi di ripristino

E’ stata la pressione provocata dall’acqua ghiacciata a fessurare le rocce e a causare il distacco dei blocchi e la loro caduta lungo la strada provinciale 134 Bra-Pocapaglia-Sommariva Perno.

La Provincia si trova, quindi, a dover intervenire per ripristinare la sede stradale e realizzare un manufatto a difesa della stessa al km 4,800 nel comune di Pocapaglia. Dall’analisi delle cause dei dissesti, risulta necessario procedere prima alla pulizia e al disgaggio della parete rocciosa, poi a realizzare una cunetta in cemento armato, riprofilare il piano stradale, asfaltare e sistemare scarpate e cunette.

Con decreto del presidente Federico Borgna è stato, quindi, approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica redatto dall’Ufficio Tecnico della Provincia per un importo complessivo di 99.000 euro, di cui 77.250 euro per lavori (compresi oneri per la sicurezza) e 21.750 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. L’intervento è finanziato con fondi provinciali derivanti da avanzo di amministrazione anno 2020.