Mondovì, i residenti dell'Altipiano ringraziano il comune per l'interesse nei confronti del rione

Alcuni residenti nel rione Altipiano, nel comune di Mondovì, ci scrivono per esprimere un sentito ringraziamento nei confronti dell’amministrazione comunale.

"Gentile Direttore,

Ci teniamo a ringraziare il Comune per gli ultimi interventi effettuati nel rione Altipiano.

A breve verrà potenziato il sistema di videosorveglianza con telecamere che saranno installate nella zona di Parco Europa e in via Montegrappa (come anticipato nei giorni scorsi, ndr leggi qui), mentre oggi, giovedì 30 dicembre, alcuni operai sono intervenuti presso l’isolato da anni incolto ed abbandonato situato dietro l’edificio “Telecom”, tra le vie Dante, Piemonte, Verdi, Carducci.

Tale area, in passato, era stata oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per episodi poco piacevoli, ora, finalmente si può rivedere il prato da una parte all’atra dell’isolato.

Speriamo che questa pulizia non sia solo uno “spot”, ma continui nel tempo, favorendo l'utilizzo di quest'area da parte di tutti i cittadini".