Un'unica proposta per l'asta del terreno tra via Centallo e via Circonvallazione

Un'unica offerta è giunta al Comune di Fossano rispetto all'asta relativa al terreno tra via Centallo e via Circonvallazione. La scadenza era fissata alle 12 di ieri (29 dicembre).

La proposta del Comune per i 1.100 metri quadrati di superficie in totale stato di abbandono comprendeva un accordo della durata di sei anni rinnovabili per altri sei al prezzo di partenza di 800 euro l'anno (IVA esclusa). Nel bando, anche l'obbligo di rimuovere l'amianto ancora presente nel giro di sei mesi dall'acquisizione: il costo della rimozione è indicato come scontabile dal prezzo di affitto per i sei anni successivi, fino a un massimo di 3.600 euro.

L'area in questione è stata gratuitamente ceduta al Comune dall'Agenzia del Demanio nel 2015, assieme alla Casa dei Marescialli e al castello degli Acaja. Usata inizialmente come parcheggio per la caserma dei carabinieri, in parte è stata poi convertita a frutteto.